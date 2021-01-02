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ТОП5 выдающихся достижений в освоении космоса 2020 года

2 Января 2021 71 0 Наука и технологии
ТОП5 выдающихся достижений в освоении космоса 2020 года

Пандемия, возможно, доминировала над жизнью на Земле на протяжении большей части 2020 года, но даже очень заразный вирус не мог остановить то, что оказалось годом прорыва в освоении космоса. Вот пять потрясающих космических новостей, которые нас особенно поразили.

Звездолет прыгнул, потом полетел

SpaceX начала разработку своей многоразовой ракетной системы под названием Starship в 2012 году с целью в один прекрасный день использовать ее для перевозки людей на Марс. В этом году эта миссия сделала большой шаг вперед - после небольшого прыжка.

Во время сентябрьского испытательного полета прототип ракеты из нержавеющей стали впервые поднялся в воздух, достигнув высоты около 500 футов и приземлившись через минуту после запуска.

В декабре стартовал еще один прототип SpaceX Starship, на этот раз пролетев 8 миль в воздухе. Корабль не смог точно приземлиться, разогревшись и взорвавшись от удара, но генеральный директор Илон Маск все еще был в восторге.

«Мы получили все необходимые данные!», - написал он в Твиттере. «Марс, мы идем!!»

Настойчивость - курс на Марс

SpaceX была не единственной группой, которая в этом году присматривалась к Красной планете - в июле НАСА начало миссию марсохода 2020 года запуском Perseverance.

Агентство уже отправило на Марс четыре марсохода, но Perseverance спроектирован так, чтобы быть более автономным, чем его предшественники, что должно позволить ему быстрее покрывать землю.

Ожидается, что марсоход достигнет пункта назначения в феврале 2021 года. После приземления часть миссии Perseverance будет заключаться в поиске признаков древней внеземной жизни - чего не делал ни один другой марсоход.

Perseverance также берет с собой космический вертолет на солнечной энергии для поездки на Марс - и этот корабль собирается совершить первый управляемый полет на другой планете.

Crew Dragon заслужил свое имя

Это был большой год для SpaceX. В дополнение к своим достижениям Starship, компания начала переправлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

В мае космический корабль SpaceX Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал, штат Флорида, с двумя астронавтами НАСА на борту. Менее чем через день он состыковался с МКС, а в августе корабль благополучно доставил астронавтов на Землю.

Это был не только первый с 2011 года запуск астронавтов НАСА с территории США (агентство полагалось на Россию в поездках на МКС), но и первый случай, когда частная компания доставила астронавтов в космос.

С тех пор еще четыре астронавта отправились на МКС на борту Crew Dragon, и в будущем частные компании, вероятно, будут играть еще большую роль в космических миссиях, помогая нам добраться до Марса и за его пределами.

Специальные поставки из космоса

Японское аэрокосмическое агентство JAXA буквально открыло новые горизонты. В 2019 году зонд JAXA Hayabusa2 взорвал крошечный кратер в Рюгу, астероиде в 190 миллионах миль от Земли. Затем он захватил часть перемещенной пыли, обозначив первую в истории коллекцию подземных образцов с астероида.

В этом году китайский зонд Chang'e 5 собрал с Луны грязь и камни - чего не делали с 1970-х годов.

И Япония, и Китай вернули свои образцы на Землю в декабре, и теперь исследователи будут изучать их на предмет материалов, связанных с существованием жизни. Кроме того, в пути находятся новые образцы астероидов: космический корабль НАСА Osiris-Rex собрал камни с астероида Бенну в октябре, и ожидается, что они отправятся на Землю в 2023 году.

Все эти подсказки могут улучшить наше понимание того, как образовалась Солнечная система, и, возможно, даже объяснить, как зародилась жизнь на Земле.

Данных Gaia

В декабре Европейское космическое агентство опубликовало 1,3 терабайта данных, собранных космической обсерваторией Gaia, которая в настоящее время отслеживает более миллиарда звезд. Это была лишь третья «свалка данных» с момента запуска корабля в 2013 году.

Используя ранее опубликованные данные Gaia, ученые создали самую подробную в мире карту Млечного Пути и обнаружили более 100 новых экзопланет, новую галактику и даже некоторые потерянные астероиды, пишет FreeThink.

«Данные Gaia подобны цунами, прокатывающемуся по астрофизике», - сказал исследователь Gaia Мартин Барстоу. «И мы ожидаем, что эта третья свалка данных оставит после себя множество новых открытий».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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