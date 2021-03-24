Тайгу могут сдать в аренду и за счет нее выдавать «углеродные кредиты» 182 0 Экономика

Российские власти решили использовать тайгу для зарабатывания денег. Как пишет агентство Bloomberg, участки таежных территорий чиновники планируют сдавать в аренду под лесопосадку, а затем продавать «углеродные кредиты». По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Россия может использовать 20% запасов мирового леса на своей территории для превращения его в «крупный центр улавливания углерода».