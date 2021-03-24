Капитал страны
ENGLISH
24 МАР, 14:51 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Тайгу могут сдать в аренду и за счет нее выдавать «углеродные кредиты»
24 Марта 2021 182 0 Экономика
Российские власти решили использовать тайгу для зарабатывания денег. Как пишет агентство Bloomberg, участки таежных территорий чиновники планируют сдавать в аренду под лесопосадку, а затем продавать «углеродные кредиты». По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Россия может использовать 20% запасов мирового леса на своей территории для превращения его в «крупный центр улавливания углерода».
Сдать тайгу в аренду
- Российские власти ищут возможность заработать на больших территориях тайги. Вариантов «монетизации» не так уж много – землю могут начать сдавать в аренду для лесопосадки частным компаниям и выдавать за счет этого «углеродные кредиты», пишет Bloomberg.
- Сейчас власти думают о создании цифровой платформы, которая будет собирать информацию со спутников и беспилотников о способности тайги поглощать углекислый газ. Система будет работать следующим образом: компании будут брать в аренду участки для высаживания деревьев. Затем при получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа (СО2) благодаря их действиям они заработают «углеродный кредит» и смогут продать его на специальной цифровой торговой площадке.
- Спрос на подобные кредиты есть, и он растет каждый год. К 2030 году, по оценке экспертов, он превысит 50 млрд долларов, писал «Коммерсант». Однако у России пока нет единой системы торговли «углеродными кредитами». Тем не менее в проекте уже заинтересованы «Газпром нефть», «Сибур» и «Синара».
- Смысл «углеродных кредитов» в том, что компании, покупая их, как бы компенсируют часть вредных выбросов. Этим пользуется бизнес на Западе, который по тем или иным причинам не может быстро изменить технологию или снизить объем выбросов. Больше всего подобные кредиты востребованы в Европе.
- Российские власти хотят, с одной стороны, заработать на тайге, а с другой – ответить на критику мирового сообщества в том, что Россия делает минимальный вклад в борьбу с изменением климата. Как крупнейший в мире экспортер энергоресурсов, Россия в этом крайне заинтересована. Помочь стране в этом могут 20% мировых лесов и 640 млрд деревьев.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Однако тайга плохо управляется и постоянно горит, увеличивая выбросы углекислого газа в Арктике. В августе 2020 года они на 35% превышали показатели за весь 2019 год. Одновременно с этим «управляемые леса» России в 2018 году поглотили почти 620 млн тонн CO2, что равняется 38% от объема всех вредных выбросов в стране, отмечает Bloomberg. Для предотвращения глобального потепления все страны мира должны снизить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году.
Статьи
Узнай, страна!
23 МАР, 18:38 В Польше призвали ослабить Россию из-за СП-2
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
Написать комментарий