Свет для бедных россиян предложили оплатить «богатым»
8 Апреля 2021 76 0 Экономика
Падение доходов россиян и рост числа граждан за чертой бедности вынуждают власти искать способы поддержки быстро нищающего населения. В рабочей группе Госсовета по проблеме электроэнергетики предложили предоставить малоимущим гражданам льготные тарифы на электричество. Оплатить эти льготы должны будут люди с высокими доходами, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания.
Под предлогом помощи бедным поднимут тарифы для всех
- Рабочая группа Госсовета по электроэнергетике рекомендовала правительству создать новые способы адресной поддержки бедных слоев населения. Как пишут «Известия», которые ознакомились с документом, речь идет о субсидировании тарифов на электроэнергию для малоимущих граждан за счет россиян с высокими доходами.
- Сейчас «заниженные» тарифы на электроэнергию для населения возмещает бизнес – это называется «перекрестным субсидированием», которое власти устроили после реформы отрасли. По оценкам экспертов, бизнес платит за население около 239 млрд руб. в год. Нагрузка для бизнеса большая и от нее лучше отказаться, считают в Госсовете и предлагают переложить это бремя на плечи россиян с высокими доходами.
- В Минэнерго поддержали инициативу группы в Госсовете – тарифы надо поднять для всех, а субсидии выделять в рамках адресной поддержки наименее социально защищенным группам населения. Вообще, «идеалом» властей служит цена 1 КВт/ч в Германии – порядка 32 руб. по текущему курсу (0,345 евро на 2019 год) В России же население платит «всего» от 1 руб. в Иркутской области до 8 руб. на Чукотке (средний 3,2 руб.) При этом по доступности электроэнергии Россия выглядит хуже, чем все постсоветские страны, включая Казахстан и Украину.
- В 2020 году цена на электричество выросла до максимальных значений при существенном падении потребления. В опте 1 МВт/ч стоил 2540 руб. в европейской части страны и 1780 руб. на Урале и в Сибири. Промышленные предприятия прямо заявили, что рост цен при сокращении спроса и избытке мощностей «противоречит рыночным законам». Из-за того, что электроэнергетики недополучили доход, они собираются повысить тарифы в 2021 году на 3,8% в европейской части России и на Урале и в Сибири на 13,4%.
- Чтобы замирить промышленные предприятия и снять с них «перекрестное субсидирование», власти на уровне Госсовета рассматривают возможность переложить это субсидирование на «богатых россиян». Но в Минэнерго нет понимания, как определить «богатых» и как оказывать поддержку «бедным». Однако в Минстрое уже заявляют, что надо переходить к «экономически обоснованным тарифам на электроэнергию» и «синхронизировать» это с субсидиями.
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- Предложения Госсовета готовились под совещание с президентом Владимиром Путиным, но оно было перенесено. Поэтому инициативная группа начала работу с профильными ведомствами, чтобы добиться консенсуса по поводу повышения тарифов.
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