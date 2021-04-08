Свет для бедных россиян предложили оплатить «богатым» 76 0 Экономика

Падение доходов россиян и рост числа граждан за чертой бедности вынуждают власти искать способы поддержки быстро нищающего населения. В рабочей группе Госсовета по проблеме электроэнергетики предложили предоставить малоимущим гражданам льготные тарифы на электричество. Оплатить эти льготы должны будут люди с высокими доходами, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания.