«Стоимость и так колоссальная». Расширение БАМа и Транссиба подорожало из-за металла 474 0 Экономика

Проект РЖД по модернизации БАМа и Транссиба стоимостью 720 млрд руб. может подорожать еще на 40 млрд. Об этом предупредил заместитель главы железнодорожной монополии Андрей Макаров, передает РБК. Главной причиной он назвал удорожание материалов, в частности металла на 30%. Модернизация проводится для вывоза большего количества сырья из Сибири в порты Дальнего Востока.