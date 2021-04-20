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«Стоимость и так колоссальная». Расширение БАМа и Транссиба подорожало из-за металла

20 Апреля 2021 474 0 Экономика
«Стоимость и так колоссальная». Расширение БАМа и Транссиба подорожало из-за металла

Проект РЖД по модернизации БАМа и Транссиба стоимостью 720 млрд руб. может подорожать еще на 40 млрд. Об этом предупредил заместитель главы железнодорожной монополии Андрей Макаров, передает РБК. Главной причиной он назвал удорожание материалов, в частности металла на 30%. Модернизация проводится для вывоза большего количества сырья из Сибири в порты Дальнего Востока.

Дорожает все, даже модернизация

  • Стоимость модернизации Восточного полигона вместе с расширением Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба может вырасти на 40 млрд руб., до 760 млрд. Об этом заявил замгендиректора РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров, пишет РБК. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы.
  • Причиной подорожания мегапроекта Макаров назвал рост цен на стройматериалы, в том числе на металл. Он уже подорожал на 30% за несколько месяцев, а цветные металлы – еще больше. По словам Макарова, в РЖД не хотят допустить «галопирующего роста» стоимости проекта. «Она и так колоссальная – 720 млрд руб.», – подчеркнул он.
  • До этого стало известно, что из-за ухудшения финансового положения железнодорожной госкорпорации и сокращения инвестиций до 2025 года к строительству БАМа и Транссиба привлекут в качестве трудовых ресурсов российских военных.
  • По данным Национального объединения строителей, цены на металл сильно выросли в декабре и стабилизировались в январе-феврале. Но с марта они снова растут. Металлургические компании объясняют подорожание продукции мировыми ценами. Правительство в связи с этим задумалось о регулировании стоимости металлов на внутреннем рынке. Власти могут установить индикативные цены на металлопродукцию или повысить налоги на металлургов, чтобы компенсировать строителям затраты.

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  • Президент Владимир Путин разрешил ранее РЖД получить 10 млрд долларов из Фонда национального благосостояния на расширение восточного участка БАМа. БАМ и Транссиб планируется расширить со 144 до 180 млн тонн в год. При этом 70% загрузки железной дороги приходится на экспорт угля в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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