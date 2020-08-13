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Стало известно о 250 тыс. закрывшихся малых и средних предприятий России

13 Августа 2020 403 0 Экономика
Стало известно о 250 тыс. закрывшихся малых и средних предприятий России

Впервые с начала тяжелейшего кризиса в истории современной России стало известно количество прекративших свое существование малых и средних предприятий. Цифру озвучил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, на 10 августа российская экономика потеряла 247 тыс. предприятий по сравнению с августом 2019 года. Они остановили свою деятельность навсегда. Но сенатор заверил, что говорить о снижении предпринимательской активности неправильно – россияне интересуются бизнесом и массово становятся самозанятыми.

Вымирание малого и среднего бизнеса продолжается

  • Деловой климат в России продолжает ухудшаться – частный сектор сжимается из-за череды шоков: девальвации, падения покупательского спроса, закрытия экономики. По состоянию на 10 августа в стране работало 5,590 млн малых и средних предприятий. Как отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, это на 247 тыс. меньше, чем годом ранее.
  • Из этого можно сделать вывод, что экономический кризис и пандемия коронавируса приговорили почти четверть миллиона компаний. Но сенатор не считает это показателям затухания деловой активности. Наоборот, она получила новый импульс и ищет формы воплощения. Так, например, число самозанятых превысило 850 тыс. человек. Хотя это скорее говорит об оптимизации затрат бизнеса, который отказывается платить социальные взносы и налоги за сотрудников и вынуждает регистрироваться самозанятыми.
  • Также сенатор обратился к неким социологическим опросам, которые показывают – россияне в 2020 году сильно заинтересовались предпринимательством. Правда, предпринимательские доходы во втором квартале рухнули на 37%, что говорит об обратном – перспективы ведения бизнеса резко ухудшились.
  • Больше всего от пандемии пострадал бизнес в Москве, где были самые жесткие меры, которые пришлось быстро снимать. Из 247 тыс. закрывшихся компаний по стране 37 тыс. пришлось на Москву. Всего в Москве «умерла» каждая 20 компания. Однако в Московской области количество закрытых бизнесов составило 0,8% от зарегистрированных.
  • Несмотря на заявления властей о «беспрецедентной» поддержки бизнеса, предприниматели потеряли 300 млрд руб. с апреля по август и заработали около 512 млрд. Доля предпринимательских доходов рухнула на 3,5% – до минимума с начала 2000-х (в 2000 году эта доля составляла 14,7%, но процесс огосударствления экономики и ухудшение делового климата силовыми методами привели к катастрофическому падению этого показателя). Вместе с предпринимательскими доходами обрушились и доходы россиян – на 8%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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