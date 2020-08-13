Стало известно о 250 тыс. закрывшихся малых и средних предприятий России 403 0 Экономика

Впервые с начала тяжелейшего кризиса в истории современной России стало известно количество прекративших свое существование малых и средних предприятий. Цифру озвучил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, на 10 августа российская экономика потеряла 247 тыс. предприятий по сравнению с августом 2019 года. Они остановили свою деятельность навсегда. Но сенатор заверил, что говорить о снижении предпринимательской активности неправильно – россияне интересуются бизнесом и массово становятся самозанятыми.