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Госдолг России оказался в руках США. Более 21 млрд долларов держат три фонда

10 Марта 2021 763 0 Экономика
Госдолг России оказался в руках США. Более 21 млрд долларов держат три фонда

Санкции США против государственного долга России могут быть крайне болезненным. Согласно данным Центробанка, иностранцы держали 23,3% всех долговых обязательств России на начало 2021 года. При этом три фонда из США и инвесторы из Великобритании владеют 13,8% облигаций. В связи с этим ЦБ предупреждает в своем обзоре, что это может «способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов».

США – крупнейшие держатели госдолга России

  • Центробанк выпустил новый «Обзор рисков финансовых рынков», в котором впервые дал подробную информацию о держателях российского госдолга, номинированного в рублях. Исходя из данных ЦБ, 23,3% госдолга находится на руках у иностранцев. Причем, 13,8% приходятся на инвесторов из США и Великобритании.
  • Вкладчики из США купили российского госдолга на 944 млрд руб., британские – на 947 млрд. На третьем месте инвесторы из Бельгии – 410 млрд руб., а за ними идут инвесторы из Сингапура – 205 млрд руб. При этом 2,16 трлн руб. – это вложения «банковских конгломератов».
  • Инвесторов, давших России деньги взаймы, крайне мало – больший объем займов стране выдал ряд крупных кредиторов. Так, к примеру, 83,1% всех вложений США (784,5 млрд руб.) приходятся всего на один фонд, а 41% всех вложений Великобритании (391,1 млрд руб.) принадлежат одному инвестору. Инвестиции из Бельгии вообще сконцентрированы в одних руках – 98,5% (403,9 млрд) пришли из одного фонда.
  • В общей сложности трем фондам принадлежит 1,579 трлн руб. российского госдолга. Это 21,3 млрд долларов, или 49,4% от всего иностранного капитала на рынке. Однако британский и бельгийский фонды на самом деле являются «дочками» американской транснациональной корпорации, пишет ЦБ. Из этого следует, что США владеют большей частью российского госдолга.
  • В этой связи ЦБ предупреждает: «страновая концентрация среди нерезидентов» может создать «уязвимость российского рынка» к геополитическим факторам. Под этим подразумеваются санкции США и Великобритании против российского госдолга. О том, что обсуждение этого вопроса идет, писало агентство Bloomberg.
  • На текущий момент американские инвесторы не могут покупать российский госдолг, номинированный в долларах – запрет был введен после отравления Скрипалей в Солсбери. В 2018 году США отказались от санкций против рублевого госдолга России, поскольку сочли, что в этом случае пострадают американские инвесторы.

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  • Если же санкции все-таки будут введены, то из России одномоментно уйдут как минимум 21,3 млрд долларов. Но отток может быть сильнее, что обрушит рубль на 15-25% по сравнению с его текущим уровнем. Однако это приблизительная оценка: в 2020 году, как пишет finanz.ru, рубль обесценился на 20% при оттоке капитала в 2,8 млрд долларов. Таким образом, девальвация рубля может быть сильнее в 4-7 раз.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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