Госдолг России оказался в руках США. Более 21 млрд долларов держат три фонда 763 0 Экономика

Санкции США против государственного долга России могут быть крайне болезненным. Согласно данным Центробанка, иностранцы держали 23,3% всех долговых обязательств России на начало 2021 года. При этом три фонда из США и инвесторы из Великобритании владеют 13,8% облигаций. В связи с этим ЦБ предупреждает в своем обзоре, что это может «способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов».