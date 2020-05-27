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США ударят новыми санкциями по «Северному потоку-2». 10 млрд евро будут закопаны

27 Мая 2020 909 0 Экономика
США ударят новыми санкциями по «Северному потоку-2». 10 млрд евро будут закопаны
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Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл анонсировал новые санкции против газопровода «Северный поток-2». По его словам, ужесточение мер поддерживают все сенаторы и члены нижней палаты конгресса вне зависимости от партийной принадлежности. Очередной пакет санкций может привести к тому, что Россия окончательно закопает на дне Балтийского моря трубу стоимостью 10 млрд евро.

Финальный удар по газопроводу

  • Второй раунд санкций против «Северного потока-2» может быть принят и утвержден в ближайшее время, несмотря на президентскую кампанию в США. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал бывший американский посол в Берлине, исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл. Он отметил, что неделю назад встретился с сенаторами и членами нижней палаты конгресса. Все они заверили его, что одобряют ужесточение санкций против российского газопровода.
  • Рассматривается несколько вариантов санкций. Во-первых, США могут запретить сотрудничество с «Газпромом» компаниям, которые технически обслуживают глубоководные трубопроводы. Во-вторых, санкции могут быть направлены на покупателей российского газа. Вторая мера может сильно ударить по экспорту российской монополии, который и без этого в условиях пандемии и кризиса потерял 21,4% экспорта с января по май. В том числе на 42% в апреле просели поставки в Германию и в 7 раз сократились в Турцию. Обе страны переходят на более дешевый СПГ из Катара и США.
  • Газопровод «Северный поток-2» уже обошелся «Газпрому» в 10 млрд евро. Из-за первого пакета санкций США швейцарская компания All Seas отказалась в декабре прошлого года достраивать последние 160 км к берегу Германии. Россия рассчитывает достроить его своими силами – для этого из Находки на Дальнем Востоке в Балтийское море прибыл трубоукладчик «Академик Черский» – единственное судно, способное укладывать трубы на глубоководье, которое Россия купила у Нигерии.
  • Первыми санкциями США добивались сохранения транзита российского газа через Украину. Вашингтон достиг своей цели – Москва и Киев на фоне санкций заключили 5-летний контракт на транзит, хотя российские чиновники обещали прекратить его в 2020 году.
  • Также из-за санкций газопровод не успели достроить до мая 2020 года, поэтому он попал под действие антимонопольной Газовой директивы Евросоюза и теперь «Газпром» может использовать лишь половину от его мощности – 27,5 млрд кубометров в год. Это делает его принципиально не окупаемым. В Германии говорили о поддержке проекта, но на время вывели из-под действия Газовой директивы ЕС только «Северный поток-1». Второй поток Берлину откровенно не нужен, о чем он говорит прямо.
  • Мощности «Северного потока-2» для «Газпрома» в текущей ситуации, когда цены на газ в Европе ниже, чем в России (27 долларов за тысячу кубометров против 67 в Центральной России) совершенно излишние. Российская монополия уже столкнулась с тем, что не может использовать трубопровод «Ямал-Европа» в Польше мощностью 33 млрд кубометров из-за падения спроса в Германии и газопровод «Голубой поток» из-за отказа Турции от дорого российского газа в пользу СПГ из Катара. Более того, 2020 год монополия может закончить с дырой в бюджете размером 10 млрд долларов. Пробоина в финансах будет вызвана в том числе неразумными инвестициями в излишние трубопроводные мощности, которые дают зарабатывать подрядчикам монополии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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