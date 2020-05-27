США ударят новыми санкциями по «Северному потоку-2». 10 млрд евро будут закопаны 909 0 Экономика img_copyright

Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл анонсировал новые санкции против газопровода «Северный поток-2». По его словам, ужесточение мер поддерживают все сенаторы и члены нижней палаты конгресса вне зависимости от партийной принадлежности. Очередной пакет санкций может привести к тому, что Россия окончательно закопает на дне Балтийского моря трубу стоимостью 10 млрд евро.