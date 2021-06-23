США не беспокоит отказ России и Китая от доллара. Американскую валюту нечем заменить 204 0 Экономика

Власти США нисколько не беспокоит возможный отказ России и Китая от доллара. По словам главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, доллар – мировая резервная валюта и нет другой валюты, которая могла с ним конкурировать. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что США подрывают доверие к своей валюте санкциями, которые запрещают расчеты в долларах.