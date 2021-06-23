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США не беспокоит отказ России и Китая от доллара. Американскую валюту нечем заменить

23 Июня 2021 204 0 Экономика
США не беспокоит отказ России и Китая от доллара. Американскую валюту нечем заменить

Власти США нисколько не беспокоит возможный отказ России и Китая от доллара. По словам главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, доллар – мировая резервная валюта и нет другой валюты, которая могла с ним конкурировать. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что США подрывают доверие к своей валюте санкциями, которые запрещают расчеты в долларах.

США уверены в долларе

  • Даже если Россия и Китай полностью откажутся от доллара, это никак не скажется на положении доллара в мире. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США сказал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, сообщает ТАСС. По его словам, в мире нет валюты, «которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать» с долларом.
  • Силу и привлекательность доллара Пауэлл объяснил демократическими институтами США, достижениями по части низкой инфляции и открытыми рынками капитала, а также «замечательными торговыми отношениями с остальным миром». «Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время», – сказал Пауэлл.
  • В действительности на доллар приходится 59,02% всех мировых резервов. Это 7,005 трлн долларов. Ближайший конкурент доллара – евро, на который приходится 21,24% всех резервов в мире. Китай от доллара отказываться не собирается – он вложил более 1,2 трлн долларов в госдолг США и является абсолютным лидером по этому показателю.
  • Призывал китайских товарищей отказаться от доллара министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предлагал перейти «к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару». В четвертом квартале 2020 года Китай согласился перевести около четверти торговли с Москвой в евро, но 75% товарооборота на 100 млрл долларов в год до сих пор обеспечены американской валютой.

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  • Президент Владимир Путин называл главной причиной, почему Россия хочет отказаться от доллара, – санкции. США с помощью ограничений запрещают пользоваться долларами в расчетах. «Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся», – заявил Путин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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