Спекулянты ринулись на рубль. США дали отмашку 292 0 Экономика

Вопреки мрачным прогнозам российских экономистов рубль может не только не девальвироваться в сентябре, но и укрепиться до 70 руб. за доллар. Помогут ему в этом, как ни странно, США, а именно Федеральная резервная система. Последнее решение американского регулятора оставить процентную ставку около нуля и позволить инфляции превысить 2% оживило спекулянтов, бросившихся искать доходность на развивающихся рынках, в том числе и в России.