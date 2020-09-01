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Спекулянты ринулись на рубль. США дали отмашку
1 Сентября 2020 292 0 Экономика
Вопреки мрачным прогнозам российских экономистов рубль может не только не девальвироваться в сентябре, но и укрепиться до 70 руб. за доллар. Помогут ему в этом, как ни странно, США, а именно Федеральная резервная система. Последнее решение американского регулятора оставить процентную ставку около нуля и позволить инфляции превысить 2% оживило спекулянтов, бросившихся искать доходность на развивающихся рынках, в том числе и в России.
Спекулянтам снова интересен рубль
- Дебют рубля в сентябре отправил десятки «кликушеских» прогнозов в корзину – российская валюта начала первый месяц осени уверенным ростом к доллару – до 73,4 руб. за доллар и к евро – до 87,8 руб. за евро. Столь уверенный рост – более чем на 0,5% за день – и выход на 10-дневный максимум к американской валюте произошел благодаря спекулянтам.
- ФРС США пересмотрел свою стратегию контроля над инфляцией и объявил, что позволит ценам вырасти больше, чем на 2%. Косвенно это означает одно – ставка по доллару будет равна нулю годами. А поскольку доллару будут стоить дешево, спекулянты ринулись скупать валюты развивающихся стран в погоне за высокой доходностью, говорит партнер Cornerstone Macro Роберто Перли.
- Однако даже среди валют догоняющих первый мир государств рубль не выглядит самым успешным. Индекс кэрри-трейд агентства Bloomberg растет четвертый месяц подряд, а индекс Bloomberg Dollar Spot – падает на 2-летние минимумы. Это отражается на валютах: бразильский реал подорожал к доллару на 2%, южноафриканский ранд прибавил 1,9%, индийская рупия вернулась к уровню марта, а китайский юань вырос до рекорда с весны 2019 года – до 6,84 юаня за доллар.
- Аутсайдер этого праздника жизни – рубль, на который общий оптимизм пока распространяется ограниченно. Все потому, что над Россией еще недавно нависали геополитические тучи: Москва могла вмешаться в политический кризис в Белоруссии по украинскому сценарию, отравление главного оппозиционера Алексея Навального грозило новой порцией санкций. Но ничего из этого не произошло, и санкционная риторика стихла. Поэтому, считает аналитик Schroder Investment Джеймс Баррино, в сентябре рубль может окрепнуть до 70 руб. за доллар. Это будет настоящая головная боль для правительства, которому нужен дешевый рубль для финансирования дефицит бюджета.
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