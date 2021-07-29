«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров 171 3 Экономика

Виновниками роста цен на бензин в России власти собираются сделать не нефтяные компании, а «спекулянтов» – крупнейших брокеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Федеральная антимонопольная служба начала проводить выемку документов в офисах компаний. Сотрудники ведомства ищут причины, почему растут цены на автомобильное топливо, а также признаки картельного сговора.