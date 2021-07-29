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«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров

29 Июля 2021 171 3 Экономика
«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров

Виновниками роста цен на бензин в России власти собираются сделать не нефтяные компании, а «спекулянтов» – крупнейших брокеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Федеральная антимонопольная служба начала проводить выемку документов в офисах компаний. Сотрудники ведомства ищут причины, почему растут цены на автомобильное топливо, а также признаки картельного сговора.

Власти нашли крайних

  • Глава Минэнерго Николай Шульгинов накануне дал нефтяным компаниям три дня на то, чтобы цены на автомобильное топливо в оптовом звене снизились. Так министр призвал исполнять соглашение с правительством о регулировании цен на бензин, в рамках которого выплаты из бюджета в пользу нефтяников были увеличены на 350 млрд руб. Если нефтяники не снизят цены, их ждет заперт на экспорт бензина за рубеж сроком минимум на три месяца.
  • На второй день после ультиматума Федеральная антимонопольная служба внезапно активизировалась и решила найти других крайних в ситуации – топливных трейдеров. Антимонопольщики пришли в ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл», пишет «Интерфакс».
  • По словам источника агентства, ФАС пошла по списку крупнейших брокеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Они ищут причины, «почему растут цены», которые в оптовом звене выросли на 30% с декабря 2020 года. Также они «ищут признаки нарушения антикартельного законодательства». Проверки продолжатся в других трейдерских компаниях, у которых будут изымать внутренние документы.

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  • В пресс-службе ФАС подтвердили внезапные проверки и объяснили их «результатами мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты». В конце июля бензин Аи-92 подорожал на 32%, до 57,2 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 – на 30%, до 60 тыс. руб. за тонну. В рознице бензин стал дороже на 4,4% и 5,1% соответственно. Литр Аи-92 стоил 23 июля в среднем 45,86 руб., а Аи-95 – 49,35 руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
14:20 0 0
Виктор:

рыба гниет с головы ....

И
14:08 0 0
И.И..:

личная безопасность в РФ- это нужда и зависимость от монополии. зато завидовать будет некому)

И
14:06 0 0
И.И..:

монополии не нужны посредники, их прибыль она заберет себе, а их разорит под любыми предлогами. частная собственность в РФ-орасна для вашего здоровья.

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