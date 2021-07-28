Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад 154 0 Экономика

Правительство перешло на язык ультиматумов в разговоре с нефтяниками. Минэнерго отвело три дня для снижения цен на автомобильное топливо в оптовом звене. Если этого не произойдет, власти запретят минимум на три месяца экспорт бензина. Нефтяников предупреждают уже не первый раз. Сначала власти использовали «пряник» и увеличили компенсации в рамках демпферного механизма на 350 млрд руб. Но вразумить нефтяные компании не удалось – бензин Аи-92 с декабря 2020 года подорожал на бирже на 32%, а Аи-95 – на 30%.