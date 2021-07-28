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Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад

28 Июля 2021 154 0 Экономика
Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад

Правительство перешло на язык ультиматумов в разговоре с нефтяниками. Минэнерго отвело три дня для снижения цен на автомобильное топливо в оптовом звене. Если этого не произойдет, власти запретят минимум на три месяца экспорт бензина. Нефтяников предупреждают уже не первый раз. Сначала власти использовали «пряник» и увеличили компенсации в рамках демпферного механизма на 350 млрд руб. Но вразумить нефтяные компании не удалось – бензин Аи-92 с декабря 2020 года подорожал на бирже на 32%, а Аи-95 – на 30%.

Три дня до запрета экспорта

  • Минэнерго выставило ультиматум нефтяникам: до 30 июля чиновники будут ждать изменения стоимости топлива на бирже, если же этого не произойдет, нефтяники получат то, на что долго напрашиваются – запрет на экспорт автомобильного топлива. «Я думаю, что (срок запрета) составит, как минимум, три месяца», – цитирует «Интерфакс» главу Минэнерго Николая Шульгинова.
  • Правительство с весны не может справиться с ростом цен на автомобильное топливо. Демпферный механизм, введенный во время топливного кризиса 2018 года, который компенсирует нефтяникам низкие цены внутри России при высоких ценах на внешних рынках, а также обязывает нефтяные компании платить в бюджет сверхприбыль в обратной ситуации – при высоких ценах в России, но низких за рубежом, перестал работать.
  • Чиновники до последнего верили в демпфер и считали, что необходимо лишь изменить его формулу в пользу нефтяников, желающих получать больше. В итоге нефтяным компаниям пообещали увеличить выплаты по демпферу на 350 млрд руб. – больше, чем они заплатили в бюджет, удерживая запредельно высокие цены в 2020 году.
  • Между тем данные с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи раз за разом доказывали – демпфер перестал выполнять свою функцию и требуется ручное регулирование. Бензин Аи-92 с декабря 2020 года подорожал в опте на 32%, до исторического рекорда – 57,264 тыс. руб. за тонну (в декабре он стоил 43,9 тыс.). Аи-95 подорожал на 30%, до 60 тыс. руб. за тонну, так же впервые в истории.

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  • В рознице бензин с начала года подорожал на 4,4%, а за год – на 5,1%, сообщает Росстат. Средняя стоимость Аи-92 в конце июля составила 45,86 руб. за литр, а Аи-95 – 49,35 руб. Но из-за разницы между оптовыми ценами и розничными большинство АЗС оказались в минусе и предупреждали, что если так продолжится, многим придется либо поднимать цены, либо закрываться. В этой ситуации Минэнерго дало три дня нефтяникам на то, чтобы снизить цены. На этом фоне цены на бирже незначительно снизились – Аи-92 подешевел на 0,11%, а Аи-98 – на 0,18%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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