Состоятельные россияне скупили больше тонны золота и серебра 338 0 Экономика

Московское отделение Сбербанка продало физическим лицам больше тонны слитков золота и серебра в 2020 году. Примечательно, что в это же время Центробанку пришлось разрешить экспорт драгоценного металла за рубеж, чтобы получить валютную выручку. Впервые за 13 лет продажи коснулись и золотого запаса России, который ЦБ пополнял с 2014 года. Однако состоятельные россияне решили вложиться в золото и приобрели его рекордное количество.