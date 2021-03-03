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Состоятельные россияне скупили больше тонны золота и серебра

3 Марта 2021 338 0 Экономика
Состоятельные россияне скупили больше тонны золота и серебра

Московское отделение Сбербанка продало физическим лицам больше тонны слитков золота и серебра в 2020 году. Примечательно, что в это же время Центробанку пришлось разрешить экспорт драгоценного металла за рубеж, чтобы получить валютную выручку. Впервые за 13 лет продажи коснулись и золотого запаса России, который ЦБ пополнял с 2014 года. Однако состоятельные россияне решили вложиться в золото и приобрели его рекордное количество.

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  • Московское отделение Сбербанка продало россиянам больше тонны слитков золота и серебра, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу банка. В общей сложности москвичи приобрели 389 кг золота в слитках по цене более 2 тыс. долларов за унцию. В денежном выражении вложения составили 1,89 млрд руб.
  • Серебра было продано почти вдвое больше – 759 кг. Оно также продавалось в слитках. На него москвичи потратили 51,3 млн руб. Также покупатели покупали платину – 13 кг в 338 слитках и палладий – 180 грамм в 11 слитках.
  • В Сбербанке отметили, что долгосрочные инвестиции в драгметаллы «становится все популярнее среди москвичей». В целом было продано 8 879 слитков общим весом 1,162 тонны на 1,975 млрд руб. Это в два с половиной раза больше, чем было в 2019 году.
  • Особой популярностью пользуются инвестиционные монеты – их было продано Сбербанком 2,5 тонны на 6,5 млрд руб. Самыми популярными стали монеты «Победоносец» из золота и серебра. Разошлось 12,5 тыс. штук на сумму 6 млрд руб.

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  • Россияне покупали золото на пике, когда оно стоило более 2 тыс. долларов за унцию. Согласно прогнозу агентства Fitch, в ближайшее время цены снизятся до 1,6 тыс. долларов за унцию, а в 2022 году – до 1,4 тыс. с последующим падением до 1,2 тыс. долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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