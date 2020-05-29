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Сколько в мире счастливых людей? Жители Земли оценили уровень своего счастья
29 Мая 2020 224 0 Общество
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Специалисты «исследовательского холдинга «Ромир» провели собственное исследование Romir/GlobalNR среди населения ведущих стран мира и выяснили уровень счастья жителей планеты. Так, наиболее счастливыми себя чувствуют жители теплых стран Азии и Южной Америки, а вот европейцы уступают им не только в ощущении себя счастливыми, но и в оценках своего здоровья.
- Наиболее счастливыми людьми в мире стали жители Индии. 87% жителей страны отметили удовлетворение уровнем своего счастья и здоровья. За ними следуют жители Таиланда, 81% которых заявили о том, что чувствуют себя счастливыми и здоровыми. Замыкает тройку лидеров Бразилия. 76% опрошенных жителей страны считают себя счастливыми, а вот здоровыми себя чувствуют только 68% населения.
- Россияне оказались на 7 месте в списке самых счастливых людей мира. Только 61% жителей России выразили удовлетворение уровнем своего счастья. Но по ощущению здоровья россияне заняли 9 позицию. Лишь 46% россиян считают уровень своего здоровья удовлетворительным.
- Причем наши соотечественники оказались счастливее итальянцев, немцев и жителей Южной Кореи. В Италии и Германии уровнем счастья довольны по 56% граждан, а в Южной Корее о том, что чувствуют себя счастливыми заявили 52% респондентов.
- Что же касается здоровья, то впереди россиян оказались жители США, с показателем в 63%, Китая, где своим здоровьем удовлетворены 61% респондентов, Италии, в которой 60% проживающих людей довольны здоровьем, Великобритании, где здоровыми себя ощущают 59% жителей и Германии, 49% населения которой удовлетворены здоровьем.
- Общий индекс удовлетворенности уровнем счастья в мире составил 66%, а чувствуют себя несчастными 11% жителей планеты. Причем самая низкая доля неудовлетворённости уровнем счастья отмечена среди жителей Индии, где несчастливых всего 4%, Таиланда, где недовольны уровнем своего счастья оказались 5% жителей, и в Китае, где 6% граждан не чувствуют себя счастливыми.
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