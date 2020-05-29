Сколько в мире счастливых людей? Жители Земли оценили уровень своего счастья 224 0 Общество img_copyright

Специалисты «исследовательского холдинга «Ромир» провели собственное исследование Romir/GlobalNR среди населения ведущих стран мира и выяснили уровень счастья жителей планеты. Так, наиболее счастливыми себя чувствуют жители теплых стран Азии и Южной Америки, а вот европейцы уступают им не только в ощущении себя счастливыми, но и в оценках своего здоровья.