Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще 16 1 Экономика

Правоохранительные органы от года к году увеличивают число запросов на раскрытие банковской тайны отдельных граждан. В 2020 году банки получили 260,1 тыс. запросов на получение данных о счетах россиян. Это на 15% больше, чем в 2019 году и в 1,9 раза больше, чем четыре года назад, пишет РБК со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.