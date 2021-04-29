Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще
29 Апреля 2021 16 1 Экономика
Правоохранительные органы от года к году увеличивают число запросов на раскрытие банковской тайны отдельных граждан. В 2020 году банки получили 260,1 тыс. запросов на получение данных о счетах россиян. Это на 15% больше, чем в 2019 году и в 1,9 раза больше, чем четыре года назад, пишет РБК со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.
Правоохранители снимают банковскую тайну
- Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, которую приводит РБК, правоохранительные органы в 2020 году направили банкам 260,1 тыс. запросов на ограничение банковской тайны и доступ к банковским счетам россиян. За год количество запросов выросло на 15%, а с 2016 года – в 1,9 раза.
- Еще 206,9 тыс. запросов силовики сделали по поводу справок по операциям, счетам и вкладам. Количество запрашиваемых справок выросло за год на 27%, а с 2017 года – в 2,9 раза. Однако вместе с тем резко снизилось количество выемок – с 80 до 53 тыс. в год за последние пять лет.
- По словам адвоката Сергея Шулдеева из адвокатского бюро Q&A, в России выросло число преступления с банковскими счетами, поэтому выросло и число запросов. Так, например, Центробанк выявил 770 тыс. незаконных операций с чужими банковскими картами и электронными кошельками в прошлом году. Всего в 2020 году со счетов россиян было похищено 9,8 млрд руб. Вернуть удалось только одну десятую часть.
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- Однако стоит напомнить, что в 2018 году Госдума существенно упростила доступ правоохранительных органов к банковской тайне. Банки обязали в течение трех рабочих дней предоставлять силовикам документы, справки по операциям и счетам юрдиц и ИП, а также по операциям, счетам и вкладам физлиц.
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для тех кто живет на зп и с нее что то откладывает, банковская тайна не имеет смысла. пусть смотрят)