Шойгу решил проверить боеготовность войск. Первый удар получил рубль
Министр обороны России объявил о контрольных проверках в Вооруженных силах России и потребовал обеспечить «безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники». Проверка боеготовности войск совпала по времени с обострением военного конфликта в Донбассе, к которому ранее Россия стянула дополнительные подразделения и технику. После заявления Минобороны и его главы Сергея Шойгу рубль на Московской бирже впервые с ноября упал по отношению к доллару до 77 руб., а к евро – до 91 руб. Участники валютного рынка боятся перехода конфликта в горячую фазу и новых санкций против России.
Шойгу боеготовностью ударил по рублю
- Российский рубль упал до минимума с ноября 2020 года – доллар теперь стоит больше 77 руб., а евро – больше 91 руб. Мощный залп по отечественной валюте совершило Минобороны, объявив на фоне обострения конфликта в Донбассе о проверке боеготовности войск. Отмашку для проверки дал лично министр Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».
- По словам Шойгу, войска вышли на полигоны, где будут проводить тактические, тактико-специальные и двусторонние учения. Министр потребовал обеспечить «высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».
- Всего в течение апреля вооруженные силы проведут 4 048 учений на сотне полигонов, а также 520 объектах учебно-материальных баз. В Минобороны объявили, что проверкам подвергнутся все виды и рода войск. При этом США накануне требовали от Москвы разъяснить переброску солдат и техники к границе Украине. Замглавы МИДа Сергей Рябков отказался давать какие-либо объяснения, заявив, что США «должны довольствоваться теми (объяснения), что были даны ранее».
- В качестве поддержки Украины президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал «нерушимую» поддержку суверенитета страны, а также ее территориальную целостность. По информации «Интерфакса», сразу после этого три военно-транспортных самолета ВВС США прибыли на Украину. Они прибыли с американской авиабазы Рамштайн в Германии. Кроме этого, в Киев прилетел британский транспортный самолет Вае 146-200 из польского города Познань.
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- По словам аналитиков, вся эта ситуация сильно давит на рубль ввиду возможных санкций против России. Иностранные инвесторы сбросили российский долг на 1,6 млрд долларов в марте – столько они не продавали даже в начале пандемии. Рубль сейчас слабее своих фундаментальных показателей на 10% – это та цена, которую россияне и российская экономика платит за геополитические амбиции власти, говорят аналитики. Но сильный рубль властям не нужен – Минфин увеличивает скупку валюты, а в Кремле не видят никаких проблем в экономике.
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