Шойгу решил проверить боеготовность войск. Первый удар получил рубль 331 1 Экономика

Министр обороны России объявил о контрольных проверках в Вооруженных силах России и потребовал обеспечить «безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники». Проверка боеготовности войск совпала по времени с обострением военного конфликта в Донбассе, к которому ранее Россия стянула дополнительные подразделения и технику. После заявления Минобороны и его главы Сергея Шойгу рубль на Московской бирже впервые с ноября упал по отношению к доллару до 77 руб., а к евро – до 91 руб. Участники валютного рынка боятся перехода конфликта в горячую фазу и новых санкций против России.