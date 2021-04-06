Кремль не увидел кризиса в экономике России. После слов Путина о нем не говорят 458 2 Экономика

Кремль не беспокоит текущая экономическая ситуация в России. Никаких кризисных явлений в экономике администрация президента не видит, приводит ТАСС слова пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В начале марта Владимир Путин объявил, что кризис в России закончился, и страна перешла к экономическому росту. Сразу после этого вышли данные Росстата о падении ВВП на 2,8% в феврале. Все прочие показатели так же свидетельствуют о продолжающейся рецессии и отсутствии восстановления.