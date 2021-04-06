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Кремль не увидел кризиса в экономике России. После слов Путина о нем не говорят

6 Апреля 2021 458 2 Экономика
Кремль не увидел кризиса в экономике России. После слов Путина о нем не говорят

Кремль не беспокоит текущая экономическая ситуация в России. Никаких кризисных явлений в экономике администрация президента не видит, приводит ТАСС слова пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В начале марта Владимир Путин объявил, что кризис в России закончился, и страна перешла к экономическому росту. Сразу после этого вышли данные Росстата о падении ВВП на 2,8% в феврале. Все прочие показатели так же свидетельствуют о продолжающейся рецессии и отсутствии восстановления.

Для Кремля экономического кризиса в стране нет

  • В российской экономике нет кризисных явлений, а экономическая ситуация не вызывает беспокойство у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что правительство и Центробанк проводят планомерную и «ритмичную» работу.
  • Президент Владимир Путин, который последнее время часто использует выражение «ритмичная работа», объявил о завершении кризиса в первой половине марта на встрече с 66 олигархами. По его словам, кризис был преодолен «благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки» властей и «реформам последних лет».
  • Однако сразу после Росстат опубликовал статистику, которая говорила об одном – экономический спад усилился. Если в январе экономика падала на 2,2% ВВП, то в феврале – уже на 2,8%. С начала года экономика России сократилась на 2,5%. При этом по итогам 2020 года, согласно Росстату, экономика сжалась на 3,1%. То есть текущие темпы падения сопоставимы с теми, что были в горячую фазу кризиса.
  • Промышленность обрушилась еще сильнее – на 3,7% в феврале, хотя в прошлом году она упала на 2,6%. Реальные зарплаты выросли на величину статистической погрешности – 0,1%. Рекордная инфляция в 5,7% уничтожила все усилия по увеличению доходов россиян. Это прочувствовал на себе сектор торговли – оборот розницы упал на 1,3% в феврале. Более того, впервые с 2016 года в России сократились на 0,1% пенсии. Индексацию на 5,6% «съела» инфляция в 5,7%.

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  • По всем косвенным показателям первый квартал будет продолжением кризиса. При этом Минэкономразвития обещает рост экономики России в этом году на уровне 3,3%, а в следующем – на 3,4%. Главным образом за счет национальных проектов стоимостью 25 трлн руб., деньги на которые государство получает от повышение НДС до 20% и пенсионного возраста для россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Т
20:25 0 0
Тамара:

Чудны дела твои, Господи!

Г
18:24 0 0
Гость!:

А у них в кремле этого кризиса и не когда и не было!

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