«Северный поток-2» хоронят. Из проекта вышел важный партнер 359 1 Экономика

Иностранные партнеры один за другим покидают проект российского газопровода «Северный поток-2». Они опасаются санкций США, которые могут по ним ударить. После выхода швейцарской Allseas почти год назад Россия так не возобновила строительные работы. Теперь же из проекта вышла норвежская DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод. Без сертификации он не будет запущен.