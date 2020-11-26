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«Северный поток-2» хоронят. Из проекта вышел важный партнер

26 Ноября 2020 359 1 Экономика
«Северный поток-2» хоронят. Из проекта вышел важный партнер

Иностранные партнеры один за другим покидают проект российского газопровода «Северный поток-2». Они опасаются санкций США, которые могут по ним ударить. После выхода швейцарской Allseas почти год назад Россия так не возобновила строительные работы. Теперь же из проекта вышла норвежская DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод. Без сертификации он не будет запущен.

Россия остается один на один с трубой

  • Газопровод «Северный поток-2» не будет сертифицировать норвежская DNV GL. По словам ее представителя, компания заключила контракт с российской стороной, который подразумевал аудит строительной документации и трубоукладочного оборудования. После завершения работы компания должна была выдать газопроводу сертификат соответствия – фактически подтверждение годности газопровода к эксплуатации по датским стандартам.
  • Но из-за угрозы санкций компания выходит из проекта. Госдеп США опубликовал уточнение к закону «О защите энергетической безопасности Европы». Согласно новой версии закона, деятельность норвежской DNV GL по инспектированию оснащенных судов, которые будут достраивать «Северный поток-2», оказывается невозможна.
  • В дочерней компании «Газпрома» Nord Stream AG не комментируют эту информацию. Но отмечают, что европейские компании от «незаконных» санкций должны защищать правительства ЕС и Европейская комиссия.
  • США расширили санкции против «Северного потока-2» в июне. Они распространили их на строящие трубопровод компании и на всех, кто будет причастен к строительству или помощи в нем, включая предоставление услуг и технологий. Работать с Россией над этим проектом после этого отказалась Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, которая охватывает 90% мирового рынка страхования.
  • Президент Владимир Путин обещал достроить газопровод до конца 2020 года или в начале 2021-го. Однако участок в 160 км до немецкого берега так и не начали строить. Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Балтийское море в мае и до сих пор не преступил к работам. Есть большие сомнения, что без страховки он достроит «Северный поток-2». Но даже если это и произойдет, встает вопрос о его запуске, который невозможен без сертификации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:36 0 0
Natmish:

Отличная новость! Россияне в очередной раз получили от Запада позорную пощёчину)

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