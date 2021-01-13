Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне» 433 0 Экономика

Весной 2020 года Россия отказалась сокращать добычу нефти и сорвала соглашения ОПЕК+ с Саудовской Аравией. Ведущая нефтяная держава отреагировала на это агрессивно – нарастила собственную добычу, затопила рынки нефтью и отправила цены к историческим минимумам. Москва была вынуждена договариваться с Эр-Риядом и пожертвовать собственной добычей в размере 2,5 млн баррелей в сутки. Но саудиты продолжали вести «войну» другими средствами – они давали скидки для покупателей на ключевых рынках для России и заметно потеснили главного конкурента. Однако в 2021 году Эр-Рияд решил изменить свой подход на 180 градусов – теперь Саудовской Аравии нужен не захват рынков, а высокие цены, без которых бюджет страны рискует не сойтись.