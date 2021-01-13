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Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне»
13 Января 2021 433 0 Экономика
Весной 2020 года Россия отказалась сокращать добычу нефти и сорвала соглашения ОПЕК+ с Саудовской Аравией. Ведущая нефтяная держава отреагировала на это агрессивно – нарастила собственную добычу, затопила рынки нефтью и отправила цены к историческим минимумам. Москва была вынуждена договариваться с Эр-Риядом и пожертвовать собственной добычей в размере 2,5 млн баррелей в сутки. Но саудиты продолжали вести «войну» другими средствами – они давали скидки для покупателей на ключевых рынках для России и заметно потеснили главного конкурента. Однако в 2021 году Эр-Рияд решил изменить свой подход на 180 градусов – теперь Саудовской Аравии нужен не захват рынков, а высокие цены, без которых бюджет страны рискует не сойтись.
Саудиты сменили приоритеты
- В апреле Россия подписала соглашения ОПЕК+, по которому обязалась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – с 11,3 млн до 8,7 млн. Сама же Саудовская Аравия сократила добычу символически – ровно на 1,2 млн баррелей, на которые она ее увеличила перед подписанием договора.
- Уже в сентябре были видны первые результаты соглашения: экспорт нефти Саудовской Аравии сократился за 9 месяцев лишь на 3%, а России – на 21%. Так, например, Эр-Рияд увеличил поставки на 26% за август, Россия же теряла 14% объемов за месяц. По данным IHS Markit, Saudi Aramco экспортировала 6,258 млн баррелей в сутки, Россия, для сравнения – 3,59 млн баррелей.
- Все указывало на то, что Саудовская Аравия выигрывает от соглашения, тогда как Россия – теряет рыночную долю в Европе и Азии. К тому же Эр-Рияд ежемесячно выдавал клиентам скидки от 10 центов до 2 долларов на разные сорта нефти, чем, безусловно, подкупал потребителей.
- Но в январе 2021 года саудиты, которые, казалось бы, должны были праздновать победу, неожиданно передумали захватывать рынки и вытеснять конкурентов. Напротив, Эр-Рияд объявил о добровольном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом, добыча королевства упала до минимума за 11 лет.
- По данным Bloomberg, Саудовская Аравия решила уменьшить объемы экспорта на 20-30% на всех рынках. К примеру, одному европейскому НПЗ, который заменял российскую нефть сходной по качествам саудовской, было отказано в поставках в феврале.
- Как отмечает аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг, стратегия Эр-Рияда может заключаться в создании дефицита на рынке во время второй волны пандемии и локдаунов в Европе. Саудовской нефти на рынке все меньше, поэтому цена на нее неизменно растет. Так, например, сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Urals, подорожал на 1 доллар в феврале для Азии и на 70 центов для США.
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- Нефть, которая торгуется сейчас по 56-57 долларов, может подорожать к лету до 65 долларов благодаря усилиям Саудовской Аравии. Такой прогноз делают аналитики Goldman Sachs. Цель Эр-Рияда также очевидна – бюджет королевства на 80% зависит от нефтяных доходов. В 2021 году, по оценке МВФ, он может быть сбалансирован при цене 67,5 доллара за баррель. К этому саудиты и будут стремиться, отчего Россия, несомненно, выиграет – страна сможет вернуть себе утраченные доли на рынке и поправить положение бюджета за счет высоких цен на нефть.
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