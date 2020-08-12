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Саудовская Аравия уронила нефть России. Ценовая война в разгаре
12 Августа 2020 931 0 Экономика
Первая ласточка новой ценовой войны Саудовской Аравии против России пролетела неделю назад, когда Эр-Рияд решил впервые за три месяца дать скидки более чем на 2 доллара на свою нефть для Европы и Азии. И хотя скидки будут действовать с сентября, по российской нефти марки Urals это бьет уже в августе – планы Минфине в первый раз за пять месяцев получить дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет с треском провалились. Но спрос на подешевевшую российскую нефть, наоборот, вырос.
Саудовская Аравия давит на цены
- За месяц до начала поставок саудовская нефтяная компания Saudi Aramco публикует расценки на свою нефть. Обычно это происходит 6-го числа каждого месяца. В августе Saudi Aramco оповестила клиентов в Европе и Азии, что будет продавать нефть со скидками в Европе до 2,5-2,8 долларов к Brent и с премией к Oman/Dubai до 2,05 долларов в Азии.
- Решение Саудовской Аравии основывалось на том, что страна сможет продать дополнительные объемы на фоне увеличения странами ОПЕК+ добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Также в Эр-Рияде оценили отказ от скидок в мае – месяц принес меньше, чем апрель, когда скидки достигали 10 долларов. Более того, спрос в августе будет меньше предложения на 700 тыс. баррелей в сутки. Естественно, Саудовская Аравия не смогла обойтись без скидочной политики.
- Между тем на России действия Эр-Рияда отразились прямым образом: когда Saudi Aramco перестала давать скидки своим покупателям, российский сорт Urals вырос до 45 долларов за баррель и стал самым дорогим сортом в мире, стоя на 2 доллара дороже Brent. Так произошло в том числе и потому, что Россия урезала добычу на 2,8 млн баррелей в день и, соответственно, ограничила экспорт.
- От российской нефти стали отказываться нефтепереработчики, поскольку дорогая нефть давала убыток в 1 доллар с литра бензина. Но для бюджета России это было хорошо – цена превысила цену отсечения 42,4 доллара. Это означало, что все сверхдоходы могли отправляться в Фонд национального благосостояния. В июле средняя цена Urals достигала 43,9 доллара. В августе Минфин ожидал дополнительных доходов на 27,5 млрд руб. после того, как в июле бюджет недополучил 47,8 млрд.
- Но эти планы испортила Саудовская Аравия. Пятого августа российская нефть стоила почти 46 долларов (данные агентства S&P Global Platts), но уже 6-го она упала до 44,1 за баррель. Премия к Brent снизилась с 0,6 доллара за баррель до 0,2. По словам управляющего редактора по рынку нефти S&P Global Platts Иэна Стивенсона, медвежье давление на российскую нефть увеличилось, но спрос вырос из-за действий Эр-Рияда. При этом цена будет и дальше падать по причине роста отгрузок – Россия с 1 августа увеличила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки – до 9 млн баррелей. Потенциально Россия, потеряв в цене, сможет вернуть себе рыночную долю. До этого она сократилась на 42% в июле.
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