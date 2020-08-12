Саудовская Аравия уронила нефть России. Ценовая война в разгаре 931 0 Экономика

Первая ласточка новой ценовой войны Саудовской Аравии против России пролетела неделю назад, когда Эр-Рияд решил впервые за три месяца дать скидки более чем на 2 доллара на свою нефть для Европы и Азии. И хотя скидки будут действовать с сентября, по российской нефти марки Urals это бьет уже в августе – планы Минфине в первый раз за пять месяцев получить дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет с треском провалились. Но спрос на подешевевшую российскую нефть, наоборот, вырос.