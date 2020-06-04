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«Фортуна» и Мукран. Новые санкции США против «Северного потока-2» выбрали цели
4 Июня 2020 389 0 Экономика
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Новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» затронут компании, которые будут вовлечены в прокладку труб и страхование проекта. Под ограничения США попадут все компании и суда, задействованные в строительстве и использовании газопровода. Также с рестрикциями столкнутся представители услуг по дооснащению и дооборудования судов-трубоукладчиков. Реальная цель США, как пишет Bloomberg, – баржа «Фортуна», в связке с которой трубоукладчик «Академик Черский» должен был достраивать «Северный поток-2» и немецкий порт Мукран, выступающий логистическим центром строительства.
Санкции для «Фортуны» и Мукрана
- США готовятся ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». В это же самое время трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в порт строительства Муркан в Германии и приготовился проложить оставшиеся 160 км трубопровода. Агентство Bloomberg ознакомилось с законопроектом о санкциях и нашло, что они затронут прокладку труб и страхование, дооснащение и дооборудование «Академика Черского», а также ударят по судам, которые будут в тандеме достраивать газопровод, и порту.
- По информации агентства, помогать в строительстве «Академику Черскому» должна баржа «Фортуна». Она была построена на верфях в Китае в 2010 году и принадлежит трубопроводному флоту Межрегионтрубопроводстрою. Из-за отсутствия динамического позиционирования баржа не могла самостоятельно строить газопровод, поскольку некоторые страны, например Дания, по этой причине не выдавали разрешение на работу в Балтийском море.
- Также санкции США затронут немецкий порт Муркан – они ударят по лицам, которые будут предоставлять портовые услуги судам, строящим газопровод. Нельзя будет даже передать «Академику Черскому» сварочное оборудование, отмечает Reuters.
- Санкции подготовили два сенатора от республиканской и демократической партий – Тед Круз и Джейн Шейхин. По словам Круза, «Северный поток-2» представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». Видимо, Круз воспринимает Европу как часть США. В «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG заявили, что действия США незаконны и являются «дискриминацией европейских компаний».
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