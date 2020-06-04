Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
04 ИЮН, 12:09 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

04 ИЮН, 12:09 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

«Фортуна» и Мукран. Новые санкции США против «Северного потока-2» выбрали цели

4 Июня 2020 389 0 Экономика
«Фортуна» и Мукран. Новые санкции США против «Северного потока-2» выбрали цели
img_copyright

Новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» затронут компании, которые будут вовлечены в прокладку труб и страхование проекта. Под ограничения США попадут все компании и суда, задействованные в строительстве и использовании газопровода. Также с рестрикциями столкнутся представители услуг по дооснащению и дооборудования судов-трубоукладчиков. Реальная цель США, как пишет Bloomberg, – баржа «Фортуна», в связке с которой трубоукладчик «Академик Черский» должен был достраивать «Северный поток-2» и немецкий порт Мукран, выступающий логистическим центром строительства.

Санкции для «Фортуны» и Мукрана

  • США готовятся ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». В это же самое время трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в порт строительства Муркан в Германии и приготовился проложить оставшиеся 160 км трубопровода. Агентство Bloomberg ознакомилось с законопроектом о санкциях и нашло, что они затронут прокладку труб и страхование, дооснащение и дооборудование «Академика Черского», а также ударят по судам, которые будут в тандеме достраивать газопровод, и порту.
  • По информации агентства, помогать в строительстве «Академику Черскому» должна баржа «Фортуна». Она была построена на верфях в Китае в 2010 году и принадлежит трубопроводному флоту Межрегионтрубопроводстрою. Из-за отсутствия динамического позиционирования баржа не могла самостоятельно строить газопровод, поскольку некоторые страны, например Дания, по этой причине не выдавали разрешение на работу в Балтийском море.
  • Также санкции США затронут немецкий порт Муркан – они ударят по лицам, которые будут предоставлять портовые услуги судам, строящим газопровод. Нельзя будет даже передать «Академику Черскому» сварочное оборудование, отмечает Reuters.
  • Санкции подготовили два сенатора от республиканской и демократической партий – Тед Круз и Джейн Шейхин. По словам Круза, «Северный поток-2» представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». Видимо, Круз воспринимает Европу как часть США. В «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG заявили, что действия США незаконны и являются «дискриминацией европейских компаний».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве

До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве
Политика

Россия и Саудовская Аравия договорились. Но сделку ОПЕК+ могут сорвать другие

Россия и Саудовская Аравия договорились. Но сделку ОПЕК+ могут сорвать другие
Экономика

Деньги надо осваивать, а не проедать. Глава ВТБ выступил против раздачи средств гражданам

Деньги надо осваивать, а не проедать. Глава ВТБ выступил против раздачи средств гражданам
Экономика 1

Безработица в России растет. Больше трети компаний собираются сократить штат

Безработица в России растет. Больше трети компаний собираются сократить штат
Общество

Узнай, страна

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

Новости дня

11:38 За сутки в России выявлен 8831 случай инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлен 8831 случай инфицирования коронавирусом
В корабле Илона Маска были использованы российские детали
В корабле Илона Маска были использованы российские детали
11:16 Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
10:45 Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции
09:57 Собянин: москвичи будут носить маски до середины осени Собянин: москвичи будут носить маски до середины осени
09:52 В Вологодской области идет подготовка ко второму этапу снятия ограничений В Вологодской области идет подготовка ко второму этапу снятия ограничений
03 ИЮН, 23:22 В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
03 ИЮН, 21:01 На юге Мексики обнаружили самое большое и древнее сооружение майя На юге Мексики обнаружили самое большое и древнее сооружение майя

Узнай, страна!

03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
03 ИЮН, 12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
03 ИЮН, 11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
02 ИЮН, 12:31 В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
02 ИЮН, 12:16 В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса
01 ИЮН, 14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
01 ИЮН, 14:02 В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции
01 ИЮН, 13:08 В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter