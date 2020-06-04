«Фортуна» и Мукран. Новые санкции США против «Северного потока-2» выбрали цели 389 0 Экономика img_copyright

Новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» затронут компании, которые будут вовлечены в прокладку труб и страхование проекта. Под ограничения США попадут все компании и суда, задействованные в строительстве и использовании газопровода. Также с рестрикциями столкнутся представители услуг по дооснащению и дооборудования судов-трубоукладчиков. Реальная цель США, как пишет Bloomberg, – баржа «Фортуна», в связке с которой трубоукладчик «Академик Черский» должен был достраивать «Северный поток-2» и немецкий порт Мукран, выступающий логистическим центром строительства.