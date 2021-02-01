Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга 549 0 Политика

Санкции Евросоюза, Великобритании и США могут распространиться на «дворец Путина» под Геленджиком, если подтвердится информацию о том, что его владельцем выступает близкий друг президента России миллиардер Аркадий Ротенберг. Такого мнения придерживаются эксперты, которых опросил РБК. Они объяснили: Ротенберг является фигурантом американского санкционного списка SDN и, если он владеет 50% или более в любой компании, то эта компания должна подвергнуться санкциям.