Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 15:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ФЕВ, 15:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга

1 Февраля 2021 549 0 Политика
Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга

Санкции Евросоюза, Великобритании и США могут распространиться на «дворец Путина» под Геленджиком, если подтвердится информацию о том, что его владельцем выступает близкий друг президента России миллиардер Аркадий Ротенберг. Такого мнения придерживаются эксперты, которых опросил РБК. Они объяснили: Ротенберг является фигурантом американского санкционного списка SDN и, если он владеет 50% или более в любой компании, то эта компания должна подвергнуться санкциям.

Санкции против дворца

  • США, Евросоюз и Великобритания могут распространить санкции на «дворец Путина» после признания миллиардера Аркадия Ротенберга, что это он является «бенефициаром» здания стоимостью 100 млрд руб. в селе Прасковеевка Краснодарского края. Об этом РБК рассказали эксперты по санкционному законодательству.
  • Сам Ротенберг пребывает под санкциями с 2014 года. 30 января он объявил себя владельцем «дворца» и пояснил, что он купил объем несколько лет назад и планирует сделать из него апарт-отель. Главной причиной, почему он так долго молчал, Ротенберг назвал риск западных санкций.
  • Бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США Брайан О’Тул пояснил, что в отношении «дворца» будут введены санкции, если выяснится, что Ротенберг владеет в нем долей в 50% и более. Это прописано в американском законодательстве в отношении фигурантом американского санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals).
  • Санкции будут означать, что американским физлицам и юрлицам будет запрещено совершать какие-либо сделки и транзакции с «дворцом». То же самое может распространиться и на граждан Евросоюза и Великобритании. Европейские компании будут обязаны прекратить платежи в адрес подсанкционного актива и «заморозить любые доступные активы, находящиеся под контролем подсанкционного лица», сказал РБК немецкий юрист Фабиан А. Ян.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Компании из США начнут исполнять закон без формальных требований властей, а вот компании из Евросоюза будут ждать информации от властей, которые должны будут установить формальную связь «дворца» с Ротенбергом.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией
Экономика

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов
Экономика

Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов

Миллиардеры в России разбогатели за январь более чем на 1 млрд долларов
Экономика 1

Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15%

Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15%
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году

Новости дня

13:43 Медведев заявил, что Россия готова защищать "Северный поток-2"в суде Медведев заявил, что Россия готова защищать "Северный поток-2"в суде
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
11:53 Путин поручил улучшить дистанционное образование Путин поручил улучшить дистанционное образование
11:24 Российские медики выявили 17648 новых случаев COVID-19 Российские медики выявили 17648 новых случаев COVID-19
11:09 Медведев: Россия может отключиться от глобальной сети Медведев: Россия может отключиться от глобальной сети
31 ЯНВ, 19:19 МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России МИД РФ потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России
31 ЯНВ, 18:22 В Германии призвали ЕС вести диалог с Россией В Германии призвали ЕС вести диалог с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 ЯНВ, 14:22 Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности

Узнай, страна!

31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ЯНВ, 22:07 Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году
29 ЯНВ, 19:48 В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор» Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
28 ЯНВ, 22:35 Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 ЯНВ, 18:31 Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области
27 ЯНВ, 22:47 В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка
27 ЯНВ, 21:12 В Вологде начали производство натурального сахарного печенья В Вологде начали производство натурального сахарного печенья
27 ЯНВ, 19:29 На Соловках продолжается реконструкция аэропорта На Соловках продолжается реконструкция аэропорта
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter