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Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга
1 Февраля 2021 549 0 Политика
Санкции Евросоюза, Великобритании и США могут распространиться на «дворец Путина» под Геленджиком, если подтвердится информацию о том, что его владельцем выступает близкий друг президента России миллиардер Аркадий Ротенберг. Такого мнения придерживаются эксперты, которых опросил РБК. Они объяснили: Ротенберг является фигурантом американского санкционного списка SDN и, если он владеет 50% или более в любой компании, то эта компания должна подвергнуться санкциям.
Санкции против дворца
- США, Евросоюз и Великобритания могут распространить санкции на «дворец Путина» после признания миллиардера Аркадия Ротенберга, что это он является «бенефициаром» здания стоимостью 100 млрд руб. в селе Прасковеевка Краснодарского края. Об этом РБК рассказали эксперты по санкционному законодательству.
- Сам Ротенберг пребывает под санкциями с 2014 года. 30 января он объявил себя владельцем «дворца» и пояснил, что он купил объем несколько лет назад и планирует сделать из него апарт-отель. Главной причиной, почему он так долго молчал, Ротенберг назвал риск западных санкций.
- Бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США Брайан О’Тул пояснил, что в отношении «дворца» будут введены санкции, если выяснится, что Ротенберг владеет в нем долей в 50% и более. Это прописано в американском законодательстве в отношении фигурантом американского санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals).
- Санкции будут означать, что американским физлицам и юрлицам будет запрещено совершать какие-либо сделки и транзакции с «дворцом». То же самое может распространиться и на граждан Евросоюза и Великобритании. Европейские компании будут обязаны прекратить платежи в адрес подсанкционного актива и «заморозить любые доступные активы, находящиеся под контролем подсанкционного лица», сказал РБК немецкий юрист Фабиан А. Ян.
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- Компании из США начнут исполнять закон без формальных требований властей, а вот компании из Евросоюза будут ждать информации от властей, которые должны будут установить формальную связь «дворца» с Ротенбергом.
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