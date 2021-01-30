Ротенберг объявил себя хозяином «дворца Путина» 303 2 Политика

Дворцу из расследования оппозиционера Алексея Навального нашли владельца — им стал ближайший друг президента Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Он назвал себя собственником объекта в интервью телеграм-каналу Mash. До этого пресс-секретарь Путина говорил, что не знает хозяина дворца стоимостью 100 млрд руб., а потом заявлял, что им владеет бизнесмен или несколько бизнесменов, имена которых отказался назвать.