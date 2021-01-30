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Ротенберг объявил себя хозяином «дворца Путина»

30 Января 2021 303 2 Политика
Ротенберг объявил себя хозяином «дворца Путина»

Дворцу из расследования оппозиционера Алексея Навального нашли владельца — им стал ближайший друг президента Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Он назвал себя собственником объекта в интервью телеграм-каналу Mash. До этого пресс-секретарь Путина говорил, что не знает хозяина дворца стоимостью 100 млрд руб., а потом заявлял, что им владеет бизнесмен или несколько бизнесменов, имена которых отказался назвать.

Дворцу в Геленджике нашли собственника

  • Дворец на черноморском побережье Краснодарского края, который оппозиционер Алексей Навальный приписал президенту Владимиру Путину, нашел своего владельца. Ближайший друг президента, миллиардер Аркадий Ротенберг заявил телеграм-каналу Mash, что это владеет дорогостоящей недвижимостью, находящейся под охраной ФСО.
  • Ротенберг назвал себя «бенефициаром» строения (обычно бенефициарами называют выгодоприобретателей в каком-либо бизнесе). «Сейчас уже теперь это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром», — заявил миллиардер.
  • По его словам, дворец был «достаточно сложным объектом». Он объяснил это большим количеством кредитов, за счет которых он смог купить здание за 100 млрд руб. Но миллиардер считает, что «это находка, место шикарное».
  • Расследование Навального о дворце вышло 19 января. Уже 25 января оно набрало более 80 млн просмотров и вынудило президента Путина публично откреститься от строения. По его словам, дворец никогда не принадлежал ни ему, ни его родственникам.
  • За день до признания Ротенберга журналистов Mash пригласил на объект начальник ФСО, который показал голые бетонные стены вместо аквадискотеки, комнаты для грязи и других запоминающихся моментов из расследования Навального. Однако в тот же день издание «Медуза» сообщило, что дворец строится и перестраивается последние 15 лет из-за «хотелок каких-то» заказчика.
  • По версии Forbes, Ротенберг занимает 36-е место среди самых богатых людей России. Его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов. Стоимость дворца в Геленджике только по текущему курсу составляет 1,5 млрд долларов. В 2010 году, когда он был построен, его цена должна была достигать около 4 млрд долларов. Путин наградил Ротенберга Золотой медалью «Героя Труда» за строительство Крымского моста.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:21 1 0
чувствуйте себя как дома:

Ну,это считай его дворец.вот они и признались.Вся страна знает кто Ротенберг для Путина.

17:53 1 0
Лина:

Заврались. То это ТО, а то раз-и ЭТО. Даже не смешно. Лучше бы не оправдывались.

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