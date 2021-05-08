Самые неоправданно высокие зарплаты – у чиновников. Россияне сказали, сколько им нужно платить 552 3 Экономика

Подавляющее большинство россиян (79%) считают, что российские чиновники получают самые неоправданно высокие зарплаты в стране. По мнению участников опроса сервиса «Работа.ру», чиновники должны получать не более 89 тыс. руб. В действительности же, по данным Росстата, зарплаты в центральных аппаратах федеральных органов власти достигают 140 тыс. руб. Столько россияне считают необходимым платить учителям, врачам и ученым.