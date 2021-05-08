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Самые неоправданно высокие зарплаты – у чиновников. Россияне сказали, сколько им нужно платить

8 Мая 2021 552 3 Экономика
Самые неоправданно высокие зарплаты – у чиновников. Россияне сказали, сколько им нужно платить

Подавляющее большинство россиян (79%) считают, что российские чиновники получают самые неоправданно высокие зарплаты в стране. По мнению участников опроса сервиса «Работа.ру», чиновники должны получать не более 89 тыс. руб. В действительности же, по данным Росстата, зарплаты в центральных аппаратах федеральных органов власти достигают 140 тыс. руб. Столько россияне считают необходимым платить учителям, врачам и ученым.

Зарплатное неравенство

  • Зарплаты чиновников больше всего раздражают россиян – 79% россиян считают их неоправданно высокими. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру», который охватил более 5 тыс. респонедентов.
  • Также более трети россиян (38%) считают неоправданными зарплаты топ-менеджеров. Среди списка профессий с завышенными зарплатами: риелторы (29%), финансисты (25%), а кроме этого – юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты.
  • Справедливой зарплатой для чиновников должны быть 89 тыс. руб. в месяц. Топ-менеджеры должны получать не более 103 тыс. руб. При этом зарплата федерального чиновника составляла в 2019 году 140 тыс. руб. и с тех пор индексировалась на 4%, а зарплата депутата – 170,8 тыс. руб.

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  • Напротив, согласно другому опросу «Работа.ру», несправедливо мало получают учителя, врачи и ученые. Платить им нужно от 120 до 130 тыс. руб. в месяц, считает большинство россиян. Учителя в России получают от 28 до 114 тыс. руб., зарплаты врачей даже с «ковидными» выплатами не дотягивают до 100 тыс. руб. По данным Росстата, средняя заработная плата в России в январе-марте 2021 года составила 51 229 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
20:30 0 0
Александр Н:

А зарплата депутата – 170,8 тыс. руб.(а еще в сентябре про какие-то 400.000 руб. их зарплаты говорили) И это не считая различных доплат и выплат за сверхурочные и работу в выходные + всяческие бонусы и пособия не считая льгот по оплате ЖКХ ... опять же представительские и отпускные тоже не лишними в портмоне будут ... зажрались сцуки ...чесслово зажрались так что их зарплату надо сравнять с зарплатой учителей и врачей. Причем не в Москве, а в регионе

В
15:37 1 0
Вера:

Они достойны минимально прожиточного уровня в России,сами его придумали,пусть сами и живут на него.

В
12:33 2 0
Вася:

"средняя заработная плата в России в январе-марте 2021 года составила 51 229 тыс. руб."....Я так понимаю это Белая зарплата!! ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ!! Теперь вычтем 43% (которые заплатит Работодатель из этих денег) и осталось на руки 29.200 рублей!!! )))

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