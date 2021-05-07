Россияне назвали несправедливо низкими зарплаты учителей, врачей и ученых

Россияне считают, что несправедливо мало государство платит учителям, врачам и ученым. Они должны получать от 120 до 130 тыс. руб. в месяц. Только 1% граждан уверены, что повысить зарплаты нужно чиновникам.

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». По мнению большинства участников опроса (68%), учителя получают незаслуженно мало и должны зарабатывать в среднем 120,7 тыс. руб. в месяц.

На втором месте «обделенных» профессий – врачи (58% считают, что им платят мало), зарплата которых должна составлять 122,8 тыс. руб. Замыкает тройку незаслуженно малооплачиваемых профессий ученые (36% в этом уверены). Они должны работать за 130,8 тыс. руб. в месяц.

Также участники опроса назвали низкими зарплаты спасателей и пожарных (33%), шахтеров (26%) и инженеров (25%). Почти всем россияне считают правильным платить от 120 до 135 тыс. руб. в месяц.

Меньше всего россиян убеждены, что незаслуженно низкие зарплаты получают продавцы (18%), грузчики (18), слесари (16%), водители (14%), электрики (12%) и строители (11%). То, что больше должны получать чиновники, считает 1% опрошенных.