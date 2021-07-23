«Самосознание» – новый школьный предмет

Современная школа всегда являлась предметом многочисленных дискуссий и споров. Самые светлые умы не переставали искать новые пути и способы для ее развития, а в 2020 году, в период самоизоляции, у российских школьников успели выработаться новые потребительские привычки, ведь всей системе образования пришлось резко перестраиваться под новые реалии жизни и переходить в онлайн.

Казалось, школьная система начинает «трещать по швам», но сегодня онлайн-образование продолжает набирать обороты и появляются новые инновационные подходы в обучении, и в этой статье хотим представить автора и идеолога нового всероссийского школьного проекта «Самосознание».

Наталия Долина - кандидат экономических наук, психолог, коуч, педагог профессор МГИМО МИД России, вот уже более двадцати лет занимается вопросами межличностных коммуникаций и эффективного менеджмента.

В 2019 году издательство «Просвещение» выпустило книгу-тренинг для детей подросткового возраста, которая называется «Я – лидер нового поколения. Вдохновляй. Живи. Созидай», автором которой она является. Но на создании этой книги Наталия остановиться не смогла и, благодаря своим трудам, ей открылись двери к созданию нового школьного предмета «Самосознание».

Наталия рассказывает: «Предмет «Самосознание» - народный проект. Ведь инициатива его создания идет от реальных потребностей детей, родителей и педагогов. Это совершенно новая система знаний, умений и навыков осознанного управления собой и своей жизнью, то есть знания, которые формируют новое мировоззрение, основанное на личной ответственности за свою жизнь и осознанности. Идея состоит в том, чтобы научить новое поколение жить и трудиться не от страха и принуждения, не с позиции кому-то что-то доказать, а от желания и вдохновения к жизни. Это гармоничная и эффективная модель развития новых поколений.

Школа является точкой сборки любого общества. Ведь именно период обучения в школе является самым лучшим временем для формирования личности человека. Помимо общеобразовательных наук, детям необходимо научиться личностному самоанализу, научится принимать собственные решения и нести за них ответственность. Школа влияет на мировоззрение ребенка, с которым он проживает всю свою жизнь, закладывает отношения человека к самому себе, к людям и миру в целом.

Новаторский предмет поможет научить наших детей важным социальным навыкам: выстраивать эффективные межличностные отношения, формировать чувство собственного достоинства, развивать самостоятельность и ответственность, грамотно определять свою роль в современном мире».

Сейчас многие выпускники поступают в те вузы, в которые решают поступать спонтанно или которые выбрали их родители, просто потому, что не умеют видеть возможности для самоопределения, не готовы осмысленно выстраивать свою жизнь. А с системой единого государственного экзамена, школьникам приходится определять сферу своей будущей деятельности уже с 9-10 классов. Предмет «Самосознание» позволит детям твердо идти к той цели, которую они смогут определить самостоятельно и, главное, осознанно. И тогда, сфера деятельности в будущем будет удовольствием, а не просто средством получения дохода.

К сожалению, сегодня, общеобразовательные школы не содействуют раскрытию личностного потенциала учащихся, детям трудно поверить в свои силы и способности, то есть они формируются, как личности, основываясь на мнении окружения, а не на собственном грамотном самопознании.

Наталия Долина тесно сотрудничает с образовательной системой уже более восьми лет. Наталия заметила: «Проводя собственные исследования, мастер-классы и обучающие программы, я пришла к выводу, что современные школьники нуждаются в таком предмете, цель которого - передача практических жизненных навыков и подготовка их к самостоятельной и осмысленной жизни».

По мнению автора проекта, предмет «Самосознание» эффективнее ввести с 8-го класса: начать проведение курса в рамках внеурочной деятельности, а уже позже включить в обязательную образовательную программу. Курс для старшеклассников состоит из 28 учебных занятий, в которые входят двадцатиминутные видеоуроки, содержащие: теорию, рекомендации и практические задания.

На сегодняшний день, проект «Самосознание. Новый школьный предмет» является финалистом форума «Сильные идеи для будущего», проводимого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс». Группа экспертов АСИ одобрила сопровождение этого проекта в течение года и уже содействует его развитию. Презентация проекта получила поддержку и в Министерстве Просвещения. Проект был назван «достойной и своевременной идеей».

В ближайшем будущем планируется апробация видеокурса в тридцати российских школах, а это значит, что около трех тысяч российских школьников испытают уроки самосознания на себе. А также, в рамках апробации проекта как минимум десять тысяч учителей пройдут мастер-классы по новому предмету. Уже в 2022 году предмет «Самосознание» планируется ввести в программу внеурочной деятельности.

15 мая 2021 года в специальной трансляции АСИ «Формула образования», при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации прошло масштабное онлайн мероприятие, посвященное продвижению новых проектов, которое собрало 500 тысяч зрителей. Наталии Долиной довелось принять в нем участие в качестве спикера с выступлением на тему «Персональное лидерство, как авторство в собственной жизни». Наталия: «Я получила многочисленные теплые отклики педагогов, родителей и самое главное- молодежи! И такие отзывы всегда вдохновляют на непрерывное движение вперед!»