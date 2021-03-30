В России недоедают около 20% населения. На их поддержку требуется 400 млрд руб. в год 387 1 Экономика

Падение доходов и рост числа людей за чертой бедности привели к тому, что в России систематически недоедают около 20% населения. Причем значительная часть из них – дети. Об этом пишет экономист Наталья Шагайда в «Экономическом развитии России». Решить проблему, по мнению исследовательницы, можно за счет программы продовольственной помощи малоимущим, которая обойдется государству в 400 млрд руб. в год.