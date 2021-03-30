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В России недоедают около 20% населения. На их поддержку требуется 400 млрд руб. в год

30 Марта 2021 387 1 Экономика
В России недоедают около 20% населения. На их поддержку требуется 400 млрд руб. в год

Падение доходов и рост числа людей за чертой бедности привели к тому, что в России систематически недоедают около 20% населения. Причем значительная часть из них – дети. Об этом пишет экономист Наталья Шагайда в «Экономическом развитии России». Решить проблему, по мнению исследовательницы, можно за счет программы продовольственной помощи малоимущим, которая обойдется государству в 400 млрд руб. в год.

Продовольственная помощь необходима каждому пятому

  • Согласно исследованию экономиста Натальи Шагайда, в России сегодня недоедают примерно 20% населения, многие из которых дети. Они получают меньше 85% от рациональной нормы потребления продуктов, пишет исследовательница в статье «К вопросу о программе продовольственной помощи» в «Экономическом развитии России», №2 за 2021 год.
  • Согласно данным, которые приводятся в статье, в декабре 2020 года россияне покупали продовольствия на 12% меньше, чем в декабре 2012 года. При этом в 2019 году по отношению к 2012-му показатель был ниже на 8%. В этом исследовательница видит проблему с доступом к питанию, которая только обостряется.
  • Около 20% населения могут позволить себе купить около 66-78% от рационального набора продуктов при норме в 85%. По данным Росстата, в этих группах населения преобладают семьи с детьми, в том числе многодетные и неполные семьи. Это ставит вопрос о поддержке семей с детьми в условиях пандемии. В условиях пандемии государство помогло этой категории населения, также было организовано обязательное горячее питание для учеников 1-4-х классов.
  • Чтобы подтянуть потребление семей до не менее 85% от рациональной нормы питания, государству, с учетом инфляции, в 2021 году понадобится 400 млрд руб. При этом Шагайда подчеркивает, что продовольственные программы существуют в той или иной форме даже в развитых странах, не говоря уже о развивающихся.

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  • В США, к примеру, более 60% всего аграрного бюджета составляют программы продовольственной помощи. Всего их 15, а самая крупная – SNAP – направлена на продовольственную помощь населению с низкими доходами. Она охватывает от 11 до 15% населения США (37,8 млн человек в месяц). По данным Минсельхоза США, каждый четвертый житель США раз в год пользуется хотя бы одной программой помощи, а на одного нуждающегося американские власти тратят 126 долларов в месяц – 9,5 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:11, 30.03 2 0
Вася:

Да не покупали мы продовольствия меньше!! Стали даже больше покупать!! Правда вместо 1 кг мяса,мы стали покупать картошку...вместо молока и сметаны, стали покупать макароны!! Вместо обычного хлеба, стали покупать муку!! Фрукты перестали вообще покупать ( у меня так). Рыбу тоже 2 месяца не покупали (по 360 за кг...не особо купишь). Едим: Щи,супы, каши...Смотрим ролики про Заграницу, как они там едят морепродукты запивая свежевыжатым соком...И слушаем по ТВ как Соловей с Киселём заливают нам, "как там у них плохо за бугром жить"!)))

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