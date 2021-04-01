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Реальные пенсии в России сократились из-за роста цен на продукты
1 Апреля 2021 179 0 Экономика
Впервые с 2016 года в России сократились пенсии. По данным Росстата, в феврале пенсионные выплаты номинально увеличились на 5,6% год к году, или на 835 руб. Но в реальном выражении они упали на 0,1% из-за увеличения инфляции до 5,7%, которая и съела всю прибавку. С начала 2021 года реальные пенсии сократились на 0,8%.
Пенсии становятся меньше
- Росстат представил последние данные за февраль о пенсиях россиян. Официальная статистика сообщает о росте номинальных пенсий в феврале до 15 762 руб. За год пенсионные выплаты были проиндексированы на 5,6%, или на 835 руб. Однако в реальности весь рост пенсий пропал из-за инфляции, которая за тот же период составила 5,7%.
- В результате в феврале пенсии уменьшились на 0,1%, а по отношению к январю – на 0,8%. То есть с начала года пенсии сократились почти на 1%. Но и это и не самое страшное. Инфляция резко снизила покупательскую способность пенсий россиян. К примеру, крупы за год подорожали на 21,2%. Если взять рост выплат на 5,6% и отнять его от роста цены на крупы, то получится, что они стали дороже для пенсионеров на 15,6%.
- Если проделать то же самое с макаронами, то получим рост их стоимости на 7,7%, по отношению к мясу курицы – на 7,4%, к подсолнечному маслу – на 21%, к яйцам – на 22,6%, а к овощам – на 11%. Другими словами, продовольственная инфляция в среднем вдвое выше официальной и делает падение реальных пенсий гораздо больше.
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- Правительство рапортовало об увеличении пенсий в России на 1,4% в 2020 году. Пенсионерам, в пересчете на рубли, добавили 230 руб. в месяц, или 2760 руб. в год. Всего же с 2013 года пенсии выросли на 7,2 тыс. руб. По закону от 3 октября 2018 года, пенсии должны быть проиндексированы на 6,3% в 2021 году, на 5,9% в 2022-м, на 5,6% в 2023-м и на 5,5% – в 2024-м. Но инфляция может снова откусить большую часть прироста.
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