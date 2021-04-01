Реальные пенсии в России сократились из-за роста цен на продукты 179 0 Экономика

Впервые с 2016 года в России сократились пенсии. По данным Росстата, в феврале пенсионные выплаты номинально увеличились на 5,6% год к году, или на 835 руб. Но в реальном выражении они упали на 0,1% из-за увеличения инфляции до 5,7%, которая и съела всю прибавку. С начала 2021 года реальные пенсии сократились на 0,8%.