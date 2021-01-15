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Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту

15 Января 2021 189 0 Экономика
Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту

Рубль укрепился к доллару с начала года всего на 70 копеек, несмотря на 7,5%-ный рост цен на нефть. Курс российской валюты зажало в коридоре 73-74 руб. за доллар и аналитики Райффайзенбанка нашли этому объяснение. Каждый раз, когда рубль подходит к отметке 73, на бирже появляется крупный игрок, который начинает «пылесосить» доллары. Из-за этого рубль отскакивает к 74 за доллар.

Рублю не дают справедливый курс

  • С начала года нефтяные цены выросли на 7,5%, до 55,5 доллара за баррель марки Brent. Но на курсе рубля эйфория на нефтяном рынке сказалась слабо – российская валюта укрепилась всего на 70 копеек к доллару. Тем временем по отношению к евро рубль вырос на 1,98 руб.
  • Согласно расчетам аналитиков Райффайзенбанка, при текущей стоимости нефти справедливый курс рубля по отношению к доллару должен быть на уровне 68 руб. Об этом же писали аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Они считают рубль недооцененным, девальвацию в 2020 году – рукотворной и предсказывают укрепления рубля в 2021 году – до 65-70 руб. за доллар.
  • Однако «невидимая рука» рынка может испортить прогнозы аналитиков. Впрочем, эту «руку» увидели эксперты Райффайзенбанка – каждый раз, когда рубль опускается до 73 руб. за доллар, появляется большой покупатель валюты и толкает курс рубля вверх. Из-за этого доллар стоит на 6 рублей дороже, чем он должен.
  • «Рука» эта может принадлежать одному из тех агентов, которые обеспечивают высокий вывоз капитала. Предлогом для этого используются опасения из-за готовящихся новых санкций против России со стороны США. В частности, по данным Сбербанк CIB, за первую неделю января иностранные инвесторы продали российский долг на 14,5 млрд руб. Они могли быть в числе тех, кто топит рубль.
  • В целом такие угрозы США, как санкции против госдолга или отключение от системы обмена банковской информацией SWIFT создают дополнительный отток капитала в 70-100 млрд долларов в год. Из-за этого, считают в Райффайзенбанке, рубль оказывается недооценен на 10-15 руб. по отношению к доллару.

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  • Проблему представляет и то, что государства выступает против крепкого рубля – Минфин поручил ЦБ скупить валюту на 106,3 млрд руб., что означает изъятие из оборота 1,5 млрд долларов, которые пойдут в Фонд национального благосостояния, увеличивающийся в период кризиса, поскольку власти отказываются тратить его на помощь экономике и гражданам.
  • Однако правительству не нужен крепкий рубль – ослабление на 1 руб. по отношению к доллару дает Минфину дополнительные 180 млрд руб. от нефтегазового экспорта, что позволяет снижать дефицит бюджета.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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