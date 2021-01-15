Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту 189 0 Экономика

Рубль укрепился к доллару с начала года всего на 70 копеек, несмотря на 7,5%-ный рост цен на нефть. Курс российской валюты зажало в коридоре 73-74 руб. за доллар и аналитики Райффайзенбанка нашли этому объяснение. Каждый раз, когда рубль подходит к отметке 73, на бирже появляется крупный игрок, который начинает «пылесосить» доллары. Из-за этого рубль отскакивает к 74 за доллар.