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Набиуллина остановит укрепление рубля. Центробанк купит 1,5 млрд долларов

13 Января 2021 184 0 Экономика
Набиуллина остановит укрепление рубля. Центробанк купит 1,5 млрд долларов

Центробанк готовится возобновить скупку валюты на Московской бирже с 15 января. На новогодних каникулах регулятор отказывался от поддержки рубля. Теперь же он потратит 106,3 млрд руб. в виде доходов от экспорта нефти для пополнения Фонда национального благосостояния. До этого рубль уверенно держался на уровне 74 руб. за доллар. Напомним, что ослабление на 1 рубль курса дает бюджету до 180 млрд руб. дополнительных доходов.

Правительство решило пополнять резервы

  • Минфин объявил в среду, 13 декабря, о намерении выделить 106,3 млрд руб. доходов от экспорта нефти на покупку валюты для резервов. Менять рубли на доллары должен будет ЦБ, который приступит к этому с 15 января на Московской бирже.
  • Ежедневно на рынок будет поступать 7,1 млрд руб. В долларах это 96 млн. Вплоть до 4 февраля Центробанк не только не будет поддерживать российскую валюту, но и фактически станет играть против рубля, скупая доллары. В результате ЦБ и Минфин получат 1,43 млрд долларов для зачисления в Фонд национального благосостояния.
  • Таким образом, финансовые власти начинают валютные интервенции против рубля, который укрепился до 74 руб. за доллар. В конце прошлого года он доходил до 80 руб. за доллар. При этом, по оценке экономистов, власти получали до 180 млрд руб. сверхдоходов от девальвации на каждый рубль. Минфин заявлял о дефиците в 4,4 трлн руб., который оказался равен 3,9 трлн. Более того, ведомство не смогло израсходовать 1 трлн руб. бюджетных денег.
  • С марта 2020 года Центробанк продавал валюту для поддержки рубля. В общей сложности, за март – декабрь ЦБ продал 17,9 млрд долларов. В эту сумму включены деньги, которые ЦБ должен был продать в рамках сделок по продаже Сбербанка и акциями «Аэрофлота».

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  • Впрочем, валютные вливания на рынок не помогли рублю – по итогам года он обесценился на 21% к доллару и на 33% к евро. В 2020 году результат рубля был худшим с 2014 года. Правда, к концу года российская валюта укреплялась к доллару до 72,65 руб. Но, очевидно, властям комфортен более слабый курс.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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