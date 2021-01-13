Набиуллина остановит укрепление рубля. Центробанк купит 1,5 млрд долларов 184 0 Экономика

Центробанк готовится возобновить скупку валюты на Московской бирже с 15 января. На новогодних каникулах регулятор отказывался от поддержки рубля. Теперь же он потратит 106,3 млрд руб. в виде доходов от экспорта нефти для пополнения Фонда национального благосостояния. До этого рубль уверенно держался на уровне 74 руб. за доллар. Напомним, что ослабление на 1 рубль курса дает бюджету до 180 млрд руб. дополнительных доходов.