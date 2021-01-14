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Доллар упадет ниже 70 рублей. Credit Suisse объяснил причину слабости рубля в 2020 году
14 Января 2021 202 1 Экономика
В швейцарском банке Credit Suisse прогнозируют укрепление российской валюты до 65-70 руб. за доллар в 2021 году. Аналитики объясняют это тем, что рубль вернется к «фундаментально обоснованному уровню». В 2020 году российская валюта девальвировалась на 21% по отношению к доллару. Это произошло вследствие действий Центробанка, считают эксперты.
Рубль вернется к обоснованному уровню
- В 2021 году рубль должен вернуться в диапазон 65-70 руб. за доллар, прогнозируют аналитики Credit Suisse в новом экономическом обзоре. Это будет «фундаментально обоснованный уровень», который российская валюта утратила в прошлом году. Слабость рубля была вызвана «временными факторами», пишут эксперты и дают свою интерпретацию того, почему рубль девальвировался на 21% к доллару.
- Одним из факторов Credit Suisse называет пересмотр правительством России налоговых соглашений с офшорными странами. Этот процесс наложился на повышение денежной массы в экономике. До этого Центробанк списывал рост наличных денег на кризис, но аналитики полагают, что ускорение роста с 10,2% до 16,2% за год было вызвано действиями самих властей.
- Основным источником увеличения денежной массы в России стали не вклады россиян, которые они закрывали и не рост серого сектора, как предполагали некоторые эксперты, а операции федерального бюджета и особенности финансирования дефицита во II квартале (тогда ЦБ продал правительству контрольный пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн руб. из ФНБ).
- В частности, в Credit Suisse считают, что государство получило прибыль от приватизации Сбербанка и не компенсировало рост рублевой ликвидности продажами валюты. В итоге Центробанк приступил к операциям на открытом рынке только в IV квартале, что и привело к девальвации осенью.
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- С другой стороны, большой объем рублевой наличности пошел на биржу, где превращался в доллары и утекал из страны из-за разрыва соглашений с офшорами. Таким образом, пишут аналитики Credit Suisse, власти одновременно спровоцировали отток капитала и создали для него благоприятные условия.
- Российская же экономика получила «дополнительный дисбаланс» на валютном рынке. Но этот дисбаланс носит временный характер и сойдет на нет уже в 2021 году. Поэтому рубль имеет все шансы укрепиться до 65-70 руб. за доллар.
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ЦБ РФ есть филиал ФРС США, ориентированный на извлечение прибыли, основной деятельностью которого является скупка и продажа твердой валюты, прежде всего долларов США. рефинансирование ЦБ коммерческих банков РФ дело десятое и заняты комбанки РФ практически тем же-скупкой и продажей твердой валюты. экономикой и выдачей кредитов занимаются мало, ибо сама экономика примитивна, а предприятия банкроты.основным источником поступления валюты является продажа сырья и иностранные инвестиции. цены на сырье мизерные, а инвесторы могут обрушить российскую экономику сбрасывая рублевую массу, конвертируя ее в валюту и выводя за рубеж. вся деятельность ЦБ есть разница между курсами валют. валюта интересует государство и нужна она для внешний действий, покупки, вывод в оффшоры, размещение на депозитах в иностранных банках, тайных операциях и финансировании локальных конфликтов, а так же для для поддержания режимов изгоев по всему свету. ни о какой стабилизации рубля речи нет и быть не может, ибо потребность в валюте огромна, а возможности ее получения малы.интересы государства и ЦБ-это валюта, все остальное второстепенно и служит обеспечению приоритетной целт-поступлению валюты.т.к. всплеск цен на сырье временный и краткосрочный, инвестиций нет и не будет, то дефицит валюты будет нарастать, следовательно инфляция будет расти, что вызовет новую эмиссию рубля.