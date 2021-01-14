Доллар упадет ниже 70 рублей. Credit Suisse объяснил причину слабости рубля в 2020 году 202 1 Экономика

В швейцарском банке Credit Suisse прогнозируют укрепление российской валюты до 65-70 руб. за доллар в 2021 году. Аналитики объясняют это тем, что рубль вернется к «фундаментально обоснованному уровню». В 2020 году российская валюта девальвировалась на 21% по отношению к доллару. Это произошло вследствие действий Центробанка, считают эксперты.