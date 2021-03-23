Рубль упал в ожидании санкций Байдена 312 0 Экономика

Российская валюта падает второй день подряд и стремительно теряет позиции по отношению к доллару и евро. Впервые с 4 февраля доллар снова стоит больше 76 руб., а евро впервые с 1 марта превысил 90 руб. По словам аналитиков, иностранцы избавляются от долговых обязательств правительства России в рублях, ожидая санкций США, а вырученные рубли меняют на Московской бирже на доллары и евро.