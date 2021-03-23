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Рубль упал в ожидании санкций Байдена

23 Марта 2021 312 0 Экономика
Рубль упал в ожидании санкций Байдена

Российская валюта падает второй день подряд и стремительно теряет позиции по отношению к доллару и евро. Впервые с 4 февраля доллар снова стоит больше 76 руб., а евро впервые с 1 марта превысил 90 руб. По словам аналитиков, иностранцы избавляются от долговых обязательств правительства России в рублях, ожидая санкций США, а вырученные рубли меняют на Московской бирже на доллары и евро.

Иностранцы избавляются от госдолга России

  • Сильный удар по рублю нанес президент США Джо Байден, который на прошлой неделе согласился считать президента России Владимира Путина «убийцей» в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального и пообещал санкции. Агентство Bloomberg писало, что Вашингтон готов запретить инвесторам покупать государственный долг России в рублях (в долларах уже запрещен), а также арестовать активы российских олигархов.
  • После заявлений Байдена иностранные инвесторы, занимавшие российскому правительству, поспешили на выход. В феврале они уже распродали облигации на 74 млрд руб., а за неделю в марте, по подсчетам Сбербанк CIB, избавились от бумаг на сумму 23,7 млрд руб. Это привело к двум последствиям.
  • Во-первых, индекс RGBI, который отражает цену облигаций федерального займа (ОФЗ), упал на 0,66%. Так сильно он не падал с августа прошлого года. Следом за этим на межбанковском рынке выросли ставки – 3-месячная ставка по валютным кредитам выросла до 5,05%. Это показывает то, что деньги от продажи облигаций идут на покупку валюты, пишет президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.
  • По словам Когана, участники рынка могут рассчитывать на более жесткие санкции, чем изначально предполагалось. К примеру, на запрет инвестировать не только в новые долговые обязательства России, но и в старые. Также участники могут опасаться, что некоторые банки отключат от системы межбанковских платежей SWIFT. Это приведет к тому, что банки не смогут совершать операции в валюте.

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  • По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, если доллар пробьет отметку в 76,35 руб. за доллар, то ему откроется дорога к 80 руб. Рубль пока не подает надежд, а Минфин заявил об отмене очередного аукциона по продаже госдолга с формулировкой – «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации». Санкции США объявят на этой неделе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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