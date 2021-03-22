Байден отказался от прямой линии с Путиным 319 0 Политика

Президент США Джо Байден отказался общаться в прямом эфире с президентом России Владимиром Путиным после того, как фактически назвал российского коллегу «убийцей». Путин предложил Байдену открыто обсудить накопившиеся проблемы в двухсторонних отношениях в пятницу или понедельник. МИД России, которому глава государства поручил решить вопрос, сообщил, что ему не удалось договориться с американской стороной.