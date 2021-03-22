Капитал страны
ENGLISH
22 МАР, 18:19 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Байден отказался от прямой линии с Путиным
22 Марта 2021 319 0 Политика
Президент США Джо Байден отказался общаться в прямом эфире с президентом России Владимиром Путиным после того, как фактически назвал российского коллегу «убийцей». Путин предложил Байдену открыто обсудить накопившиеся проблемы в двухсторонних отношениях в пятницу или понедельник. МИД России, которому глава государства поручил решить вопрос, сообщил, что ему не удалось договориться с американской стороной.
Байден ушел в отказ
- Переговоры президентов США и России в прямом эфире в ближайшее время не предвидится. Владимир Путин, отреагировавший на слова Джо Байдена о том, что он «убийца», предложил американскому коллеге провести прямую линию 19 или 22 марта. Но МИДу России не удалось согласовать открытый диалог с Белым домом.
- В сообщении МИДа отмечается о том, что упущена «еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях». Ответственность за это Москва возложила «целиком» на США.
- В пятницу, 19 марта, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден был занят поездкой в Джорджию. Сам Байден ответил на прямой вопрос журналистов, что разговор с Путиным пройдет «в подходящий момент». Путин в это время уехал на выходные с министром обороны Сергеем Шойгу в тайгу.
- Единственный разговор Путина и Байдена на посту президента прошел 26 января. Тогда президент России поздравил коллегу с победой на выборах, хотя не признавал итоги выборов вплоть до последнего дня. Путин выразил надежду на нормализацию отношений, тогда как Байден «ясно дал понять», что политика уступок администрации Дональда Трампа закончилась.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Байден требовал от Путина «без предварительных условий» освободить оппозиционера Алексея Навального. По мнению американского президента, он оказался за решеткой потому, что «раскрыл коррупцию». На вопрос журналиста, считает ли он в случае с отравлением Навального Путина убийцей, Байден ответил: «Хм… Да, считаю!». Путин на это вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот сам так и называется».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие
Написать комментарий