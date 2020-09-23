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Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше
23 Сентября 2020 690 0 Экономика
Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше Российская валюта, несмотря на налоговый период, когда экспортеры увеличивают спрос на рубли, чтобы заплатить их в бюджет, пробил очередную психологическую отметку и упал до 77 рублей за доллар. Евро при этом почти поднялся до 90 рублей, остановившись в одной копейке от цели. На рубль давит сократившийся приток твердой валюты в страну и увеличившийся объем рублей в экономике.
В экономике стало слишком много рублей и мало долларов
- Вечером 23 сентября российская валюта упала до 77,1 рубля за доллар (падение на 1,2% за день) и до 89,85 рубля за евро (+0,8%). Несколько крупных покупателей с 21 сентября закупают большое количество долларов и евро. Спрос на твердую валюту вырос до уровней 2018 года, когда США обсуждали санкции против российского госдолга. В среду неназванные покупатели оставили заявки на покупку 174 млн долларов на Московской бирже.
- Также по рублю ударило выступление главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, заявившего, что программа количественного смягчения и дешевых денег рано или поздно закончится. Этим он удивил рынок, поскольку допустил повышение ставки до выхода на целевой показатель инфляции в 2%. Тем самым он укрепил доллар на мировых площадках, поскольку трейдеры убедились – чем ближе окончание пандемии, тем быстрее ставки пойдут вверх, и начнется серьезное укрепление доллара.
- Новость об этом негативно сказалась на всех валютах развивающихся рынков. Падает не только рубль, но и бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира. Аналитики шутят, что рубль соревнуется с лирой – кто быстрее упадет.
- Текущая неопределенность может опустить рубль до отметки в 79 руб. за доллар. Однако правительству России это на руку – слабый рубль позволит увеличить в рублевом эквиваленте скудную выручку от экспорта и залатать дыру в бюджете размером 4,7 трлн руб.
- Также аналитики отмечают, что при падающей экономике в России становится все больше рублей – только за август банки раздали кредитов на 836 млрд руб., а в июле – почти триллион. Избыток рублей давит на валютный курс, а то, что платежный баланс стал отрицательным и Центробанку пришлось занимать 1,4 млрд долларов, чтобы его покрыть в августе, только усугубляет ситуацию. Когда рублей становится все больше, а долларов – все меньше, направление курса рубля нетрудно предугадать. Ему нужен лишь небольшой повод.
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