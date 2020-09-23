Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше 690 0 Экономика

Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше Российская валюта, несмотря на налоговый период, когда экспортеры увеличивают спрос на рубли, чтобы заплатить их в бюджет, пробил очередную психологическую отметку и упал до 77 рублей за доллар. Евро при этом почти поднялся до 90 рублей, остановившись в одной копейке от цели. На рубль давит сократившийся приток твердой валюты в страну и увеличившийся объем рублей в экономике.