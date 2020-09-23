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Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше

23 Сентября 2020 690 0 Экономика
Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше

Рубль рухнул до 77 за доллар. Наличных становится все больше Российская валюта, несмотря на налоговый период, когда экспортеры увеличивают спрос на рубли, чтобы заплатить их в бюджет, пробил очередную психологическую отметку и упал до 77 рублей за доллар. Евро при этом почти поднялся до 90 рублей, остановившись в одной копейке от цели. На рубль давит сократившийся приток твердой валюты в страну и увеличившийся объем рублей в экономике.

В экономике стало слишком много рублей и мало долларов

  • Вечером 23 сентября российская валюта упала до 77,1 рубля за доллар (падение на 1,2% за день) и до 89,85 рубля за евро (+0,8%). Несколько крупных покупателей с 21 сентября закупают большое количество долларов и евро. Спрос на твердую валюту вырос до уровней 2018 года, когда США обсуждали санкции против российского госдолга. В среду неназванные покупатели оставили заявки на покупку 174 млн долларов на Московской бирже.
  • Также по рублю ударило выступление главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, заявившего, что программа количественного смягчения и дешевых денег рано или поздно закончится. Этим он удивил рынок, поскольку допустил повышение ставки до выхода на целевой показатель инфляции в 2%. Тем самым он укрепил доллар на мировых площадках, поскольку трейдеры убедились – чем ближе окончание пандемии, тем быстрее ставки пойдут вверх, и начнется серьезное укрепление доллара.
  • Новость об этом негативно сказалась на всех валютах развивающихся рынков. Падает не только рубль, но и бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира. Аналитики шутят, что рубль соревнуется с лирой – кто быстрее упадет.
  • Текущая неопределенность может опустить рубль до отметки в 79 руб. за доллар. Однако правительству России это на руку – слабый рубль позволит увеличить в рублевом эквиваленте скудную выручку от экспорта и залатать дыру в бюджете размером 4,7 трлн руб.
  • Также аналитики отмечают, что при падающей экономике в России становится все больше рублей – только за август банки раздали кредитов на 836 млрд руб., а в июле – почти триллион. Избыток рублей давит на валютный курс, а то, что платежный баланс стал отрицательным и Центробанку пришлось занимать 1,4 млрд долларов, чтобы его покрыть в августе, только усугубляет ситуацию. Когда рублей становится все больше, а долларов – все меньше, направление курса рубля нетрудно предугадать. Ему нужен лишь небольшой повод.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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