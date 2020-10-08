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Невероятные манипуляции с госдолгом. Минфин занял сам себе 210 млрд рублей

8 Октября 2020 989 0 Экономика
Невероятные манипуляции с госдолгом. Минфин занял сам себе 210 млрд рублей

Минфин в 2020 году столкнулся с проблемой размером в 4,7 трлн руб. Именно такая дыра зияет в федеральном бюджете на 20 трлн руб. По сути, правительству не хватает каждого четвертого рубля, чтобы финансировать свои обязательства. Президент запретил «палить резервы» из Фонда национального благосостояния, поэтому финансовое ведомство решило беспрецедентно увеличить госдолг до 20% ВВП и занять за год 4,5 трлн руб. После продажи госдолга на 1,5 трлн начались проблемы с иностранными инвесторами – они объявили бойкот. Тогда на помощь пришли госбанки с вкладами россиян. Но в октябре Минфин пошел еще дальше – занял госбанкам деньги, чтобы они дали ему их в долг.

Головокружительные схемы продажи госдолга

  • Один из главных финансовых сюжетов 2020 года – продажа госдолга России. Федеральный бюджет потерял около 40% нефтегазовых доходов и часть налогов. Дефицит казны в результате этого вырастет до 4,7 трлн руб. к концу года. Покрывать его резервами нельзя – президент запретил. Приходится наращивать государственный долг. Но и с ним не все так просто.
  • В среду, 7 октября, Минфин объявил об историческом рекорде – за два аукциона ведомству удалось продать долговые облигации России на 345,7 млрд руб. За этим успехом стояли государственные банки, которые в сентябре стали рисковать деньгами вкладчиков – занимать их правительству. Среди всех банков отличились два – Сбербанк и ВТБ, крупнейшие кредиторы России.
  • За три месяца до конца года Минфин планирует занять 2 трлн руб. Но всего за один день выполнил 17% плана. Более того, сумму, которую заняло ведомство, даже в более стабильном 2019 году невозможно было занять в один день – на это требовалось два-три месяца.
  • Однако за всем этим стояла такая же невероятная, как общий успех, схема – по данным аналитиков Райффайзебанка, которые ссылаются на данные Федерального казначейства, в день продажи госдолга Минфин зачислил в банковскую систему 210 млрд руб. в рамках операции репо. Три госбанка получили эти деньги по ставке 4,05% годовых. Еще 53 млрд руб. были сняты банками со счетов в ЦБ.
  • В итоге 263 млрд руб. пошли на покупку госдолга России. Минфин продал большую партию облигация по ставке 95,24% от номинала, что соответствует премии в 0,5% к ставке. На этом банки заработали, взяв деньги у самого Минфина под более низкий процент. Но ведомство, похоже, готово кредитовать себя через подобные схемы, чтобы успеть занять 2 трлн руб. перед большими бюджетными тратами в конце года. Помешать плану по займам могут новые санкции против России и повторный карантин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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