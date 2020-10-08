Невероятные манипуляции с госдолгом. Минфин занял сам себе 210 млрд рублей 989 0 Экономика

Минфин в 2020 году столкнулся с проблемой размером в 4,7 трлн руб. Именно такая дыра зияет в федеральном бюджете на 20 трлн руб. По сути, правительству не хватает каждого четвертого рубля, чтобы финансировать свои обязательства. Президент запретил «палить резервы» из Фонда национального благосостояния, поэтому финансовое ведомство решило беспрецедентно увеличить госдолг до 20% ВВП и занять за год 4,5 трлн руб. После продажи госдолга на 1,5 трлн начались проблемы с иностранными инвесторами – они объявили бойкот. Тогда на помощь пришли госбанки с вкладами россиян. Но в октябре Минфин пошел еще дальше – занял госбанкам деньги, чтобы они дали ему их в долг.