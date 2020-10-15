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Рубль обрушился из-за запуска «печатного станка». Скоро 80 за доллар
15 Октября 2020 1674 0 Экономика
Центробанк вынудили напечатать 1 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета и это с задержкой в одну неделю сильно ударило по рублю – российская валюта снова упала до 78 за доллар и ушла выше 91,5 за евро. Потенциал ослабления не исчерпан – аналитики допускают проседания рубля до 80 к доллару уже к концу этой недели, а самый точный прогнозист по рублю из Santander Bank Polska ставит на то, что российская валюта закончит год с курсом 81 за доллар.
Рубль раздавили «печатным станком»
- В конце прошлой недели Центробанк объявил, что напечатает 1 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета. Поскольку сам ЦБ по закону не может покупать долговые обязательства правительства, которые выпускает Минфин, чтобы пополнить казну, ведомство Эльвиры Набиуллиной решило занять эти деньги госбанкам. Те, в свою очередь, должны отнести деньги Минфину, а ЦБ – вернуть облигации и получить назад потраченные деньги. Таким образом, через сложную схему за счет денежной эмиссии – ничем не подкрепленного выпуска наличных – будет решена проблема дефицита бюджета.
- В понедельник ЦБ напечатал 620 млрд руб. и аукционы по госдолгу прошли с небывалыми рекордами. Это помогло Минфину привлечь дополнительные деньги в бюджет, из которого до конца года власти планируют потратить 8,7 трлн руб. Однако увеличение доходов бюджета в этом случае оказалось сопряжено с ростом денежной массы, которая вырастет в этом году на 14%.
- По словам аналитика «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, опережающее рост ВВП увеличение денежной массы является важнейшим фактором девальвации. При этом «печатный станок» не гарантирует восстановления экономики. В результате власти могут получить девальвация, высокую инфляцию и застойную рецессию в одном флаконе.
- Курс доллара уже отреагировал на ослабление рубля и поднялся выше 78, несмотря на вливания валюты со стороны ЦБ, Минфина и госкорпораций. Уже к концу этой недели многие аналитики ожидают повышения курса доллара до 80 руб. Помимо «печатного станка» на рубль давит угроза санкций и возможное обострение отношений с США в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.
- Самый точный прогнозист курса пары доллар-рубль в последние полгода Войцех Мазуркевич из Banco Santander заявил, что к концу 2020 года рубль упадет до 81 за доллар. Аналитики Danske Bank предсказывают евро по 96 рублей. В этих прогнозах учитываются проблемы экономического роста России, спрос на нефть и низкие реальные ставки.
- Но есть и бОльшие пессимисты, ожидающие курса в диапазоне 80-85 руб. за доллар, поскольку инвесторы скорее всего склонятся к консервативному сценарию развития российской экономики – низкие темпы роста, слабый потребительский спрос, высокие инфляционные ожидания. Все это гарантирует вторая волна коронавируса.
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