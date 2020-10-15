Рубль обрушился из-за запуска «печатного станка». Скоро 80 за доллар 1674 0 Экономика

Центробанк вынудили напечатать 1 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета и это с задержкой в одну неделю сильно ударило по рублю – российская валюта снова упала до 78 за доллар и ушла выше 91,5 за евро. Потенциал ослабления не исчерпан – аналитики допускают проседания рубля до 80 к доллару уже к концу этой недели, а самый точный прогнозист по рублю из Santander Bank Polska ставит на то, что российская валюта закончит год с курсом 81 за доллар.