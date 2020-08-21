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«Ростех» сам у себя купит Sukhoi Superjet на 900 млн долларов

21 Августа 2020 167 0 Экономика
«Ростех» сам у себя купит Sukhoi Superjet на 900 млн долларов

Проект гражданского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 терпит бедствие – от него отказались все потенциальные иностранные покупатели. Однако госкорпорация «Ростех» намерена спасти лайнер и поддержать производящую его «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК). В результате финансовой схемы корпорация продаст лайнеры сама себе и заплатит за это 900 млн долларов.

Неподъемный самолет

  • По информации РБК, самолеты Sukhoi Superjet купит авиакомпания Red Wings, которая принадлежит «Ростеху» через ОАК. О сделке рассказали источники, близкие к авиастроительной корпорации. При этом Red Wings заберет половину самолетов, которые предназначались мексиканской авиакомпании Interjet, отказавшейся от 8 из 30 лайнеров и настаивающая, чтобы ОАК забрал и 22 уже купленных самолета.
  • Продавать «суперджеты» Red Wings будут со скидкой в 40% от католожной цены самолета – по 30 млн долларов за штуку. Таким образом стоимость сделки составит 900 млн долларов. Также решен вопрос с другими лишними «суперджетами», которых насчитывается 29. «Аэрофлот» заберет 22 из них, а 7 распределят между авиакомпаниями «Азимут» и «Якутия».
  • Однако у правительства сейчас нет денег для финансирования покупки «суперджетов» российскими авиакомпаниями. Еще в мае предполагалось, что вопрос решат за счет бюджета, но дефицит в 4-5 трлн руб. не позволяет этого сделать. Поэтому вариант, при котором деньги из бюджета будут переданы лизинговым компаниям ГТЛК, «ВЭБ-лизинг» или «Авиакапитал сервис» «Ростеха» отпадает.
  • Как пишут «Ведомости», 140 млрд руб. на сделку выделит Промсвязьбанк. В этом случае часть лайнеров будет куплена дочкой оборонного банка «ПСБ лизинг».
  • От самолетов Sukhoi Superjet-100 отказались все иностранные клиенты. Мексика, которой было передано 22 самолета из 30 по контракту, стала крупнейшим «отказником». Главной претензией компании стало техническое состояние машин и сервисное обслуживание – из строя начали выходить двигатели SaM146.
  • Также ирландская CityJet перестала эксплуатировать «суперджеты» в феврале 2019 года. Бельгийская Brussels Airlines взяла самолеты в лизинг в 2017 году, но быстро заменила их на канадские Bombardier CRJ-900 из-за технических проблем. Иран не стал заключать контракт с ОАК из-за санкций США. Наконец, от покупки одного «суперджета» отказалась Замбия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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