«Ростех» сам у себя купит Sukhoi Superjet на 900 млн долларов 167 0 Экономика

Проект гражданского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 терпит бедствие – от него отказались все потенциальные иностранные покупатели. Однако госкорпорация «Ростех» намерена спасти лайнер и поддержать производящую его «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК). В результате финансовой схемы корпорация продаст лайнеры сама себе и заплатит за это 900 млн долларов.