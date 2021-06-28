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Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России

28 Июня 2021 138 0 Экономика
Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России

Рост цен на лекарства в России в три раза превысил официальную инфляцию. По данным «Ромира», за полтора года – с января 2019-го по май 2021 года – медицинские препараты подорожали на 36,1%. Согласно Росстату, общая инфляция за тот же период составила 11,8%. Аналитики отмечают, что резкое подорожание медикаментов связано с высокой зависимостью России от импорта в фармацевтической отрасли.

Лекарства продолжают дорожать

  • Эксперты «Ромира» исследовали цены на лекарства и обнаружили, что они растут гораздо быстрее общей инфляции. Так, например, по итогам мая медикаменты в аптеках подорожали в среднем на 11,1%, а официальная инфляция достигла 6% в годовом выражении. Таким образом, цены на лекарства почти вдвое обогнали цены на все остальное.
  • Но еще более впечатляющим выглядит рост за полтора года: с января 2019-го по май 2020 года лекарства стали дороже на 36,1%, а инфляция, согласно Росстату, за тот же период составила 11,8%. Это уже в три раза больше общего роста цен. В индексе «цена здоровья» Ромир учитывал стоимость 67 препаратов, которые за последнее время купили 15 тыс. российских домохозяйств.
  • Как отмечают эксперты, медикаменты дорожают быстрее всего прочего, поскольку россияне предъявляют на них повышенный спрос, в частности на препараты от простуды и гриппа. «Одновременно с этим значительно снизились цены на противоаллергические средства, но общий рост цен это скомпенсировать не смогло», – говорит директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.
  • По словам аналитика Промсвязьбанка Людмилы Теличко, цены на медикаменты опережают потребительскую инфляцию по одной причине – высокая зависимость от импорта в фармацевтике. 35% продаж лекарств приходятся на импортные средства. В денежном выражении – это 55% всех расходов россиян на медикаменты. Однако и российские препараты на 75% зависят от импортного сырья, главным образом от субстанций. Девальвация рубля и глобальный дефицит ведут к подорожанию лекарств. В мире субстанции для изготовления лекарств, по данным RNC Pharma, в прошлом году подорожали на 23,9%.

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  • Текущий рост цен на лекарства ставит абсолютный рекорд за всю историю наблюдений за фармацевтическим рынком, говорит Теличко. В 2015 году из-за девальвации тоже был резкий скачок, но тогда лекарства подорожали на 19,9%. При этом с тех пор импортозамещение так и не заработало в фармацевтике – компании получают большую прибыль, изготавливая дженерики из импортных исходников.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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