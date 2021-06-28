Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России 138 0 Экономика

Рост цен на лекарства в России в три раза превысил официальную инфляцию. По данным «Ромира», за полтора года – с января 2019-го по май 2021 года – медицинские препараты подорожали на 36,1%. Согласно Росстату, общая инфляция за тот же период составила 11,8%. Аналитики отмечают, что резкое подорожание медикаментов связано с высокой зависимостью России от импорта в фармацевтической отрасли.