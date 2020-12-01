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Рост цен и массовые сокращения. К чему привела «превосходная» девальвация рубля
1 Декабря 2020 294 0 Экономика
Российская экономика все глубже погружается в кризис из-за второй волны коронавируса и девальвации рубля. По данным опроса IHS Markit, российские предприятия страдают от снижения спроса, уменьшают выпуск товаров и сокращают персонал. Все это приводит к падению доходов населения и росту цен практически на все категории товаров.
Последствия девальвации рубля на 25%
- Российские власти называли девальвацию рубля «превосходной» для промышленности, а президент Владимир Путин вообще призывал не обращать внимания на курс рубля. Но именно из-за девальвации и падения курс рубля на 25% по отношению к доллару Россию накрывает кризис, на который накладывается вторая волна коронавируса.
- По данным IHS Markit, российские промышленные предприятия вынуждены работать в условиях сниженного спроса. Они уменьшают объемы производства и ускоряют сокращение штата. Об этом рассказали собственники и топ-менеджеры 300 крупных компаний. В ноябре индекс деловой активности снизился с 46,9 до 46,3 пункта. Это худший показатель с «нерабочего» мая. Таким образом, индикатор второй месяц подряд держится ниже критической отметки в 50 пунктов.
- Из-за провала внутреннего спроса в ноябре количество новых заказов сократилось максимально за полгода. Вместе с ним упала и занятость на промышленных предприятиях, достигнув дна с июня. Однако собственники и топ-менеджеры говорят, что сильнее на их работу влияет девальвация рубля. Когда рубль упал до 80 за доллар и 93 за евро, цены на импортное сырье, материалы и оборудование взлетели. Себестоимость продукции выросла до рекорда за последние 6 лет.
- Издержки компании перекладывали на покупателей и ограничивали спрос. Однако даже при этом полностью компенсировать расходы не получилось. Сжатие платежеспособного спроса привело к сокращению выпуска. По данным Росстата, выпуск упал на 4,4% в октябре и продолжил падение в ноябре. В целом же промышленный спад достиг 5,9%.
- По-другому не могло и быть: Россия зависит от импорта на 70-90% и импортирует товаров на 240 млрд долларов – примерно столько же, сколько собирает в бюджет. Поэтому девальвация рубля всегда негативно сказывается не только на ценах и доходах россиян, но и на производителях, потому что они взаимосвязаны.
- По данным Росстата, инфляция вышла за пределы цели в 4,2% и достигла в середине ноября 4,3%. Продовольствие подорожало рекордно с 2016 года – на 3,84%. Цены на сахар взлетели на 39,8%, крупы – на 22%, овощи и фрукты – на 9%, макароны – на 9,3%. Но кризис только начинается.
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