Рост цен и массовые сокращения. К чему привела «превосходная» девальвация рубля 294 0 Экономика

Российская экономика все глубже погружается в кризис из-за второй волны коронавируса и девальвации рубля. По данным опроса IHS Markit, российские предприятия страдают от снижения спроса, уменьшают выпуск товаров и сокращают персонал. Все это приводит к падению доходов населения и росту цен практически на все категории товаров.