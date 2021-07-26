Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
26 Июля 2021 204 0 Экономика
За последний год цены на продовольствие в мире выросли на 33,9% – до рекорда с 2010 года. Но это не предел: из-за климатических бедствий в ключевых сельскохозяйственных регионах земного шара цены могут продолжить рост. Все это грозит голодом и массовыми волнениями во многих странах. Процесс уже пошел на Кубе, в Иране и Ливане.
Климатическая угроза нависла над ценами
- По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с мая 2020-го по май 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 33,9%. В частности, зерновые подорожали на 33,8%, кукуруза – на 72%, пшеница – на 31%, растительные масла – на 82%, молочная продукция – на 22%, мясо – на 15,8%, а сахар – на 58%.
- В июне этого года индекс впервые снизился на 2,5% за год. Однако это может быть временная передышка, и рост цен возобновится в ближайшее время, пишет Bloomberg. Этому будут способствовать заморозки, наводнения и засухи по всему миру.
- В Бразилии, крупнейшем производителе сахара, кукурузы, соевых бобов и апельсинового сока, случились сильнейшие за двадцать лет морозы. Также Бразилия поставляет 40% всего потребляемого в мире кофе арабика. До заморозков в Бразилии лютовала засуха, истощившая резервуары для орошения.
- В Канаде, производящей пшеницу и зерно, жара и засуха уничтожили посевы и привели к лесным пожарам. Пожары в Британской Колумбии заблокировали вывоз зерна на экспорт, а недорощенный урожай пришлось отдать на корм скоту.
- В Европе весенние морозы ударили по посевам сахарной свеклы, виноградникам и фруктовым деревьям. Теперь в европейских странах ливни и наводнения, которые угрожают посевам, в том числе грибковыми заболеваниями. В Китае, между тем, в ключевом регионе свиноводства – провинции Хэнань, затопило фермы, что может привести к заболеваниям животных.
- Специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата напомнил – то, что происходит в одной части мира, влияет и на другие, а некоторые сообщества «уже переживают кошмары изменения климата». Так, например, в 2010 году из-за повышения цен на пшеницу на Ближнем Востоке вспыхнула Арабская весна.
- Под удар попадут в первую очередь экономики, где доходы населения низки, а доля расходов на еду высока, предупреждает аналитик Rabobank Майкл Эвери. По его словам, мир может получить рост цен на продукты «библейских масштабов» и резкое обострение проблемы голода. Ситуацию усугубляет то, что вследствие пандемии в мире не восстановились цепочки поставок.
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- Социальные протесты уже проходят на Кубе, в Иране и Ливане. Согласно данным ООН, в конце 2020 года в мире голодали 768 млн человек. Больше всего – в Африке (264 млн) и Южной Азии (305 млн). В России более 9 млн человек страдают от нехватки еды или недостаточно питания, а 400 тыс. находятся на грани голода. Все деньги на еду тратят 16% россиян, или 23,3 млн человек. Половину зарплаты на еду тратят 60,4% россиян. При этом 53,7% жителей России живут меньше чем на 27 тыс. руб. в месяц.
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