Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий 204 0 Экономика

За последний год цены на продовольствие в мире выросли на 33,9% – до рекорда с 2010 года. Но это не предел: из-за климатических бедствий в ключевых сельскохозяйственных регионах земного шара цены могут продолжить рост. Все это грозит голодом и массовыми волнениями во многих странах. Процесс уже пошел на Кубе, в Иране и Ливане.