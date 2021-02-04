Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти 278 0 Экономика

Росстат отчитался о нулевой инфляции в конце января. По данным ведомства, рост цен, ускорившийся с начала года до 0,8%, на последней неделе января неожиданно прекратился. Причина этого вовсе не в российской экономике, но в методике расчета индекса потребительских цен самого Росстата – ведомство уточнило «структуру потребительских расходов населения и объемов потребления», пишет «Интерфакс».