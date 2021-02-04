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Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти
4 Февраля 2021 278 0 Экономика
Росстат отчитался о нулевой инфляции в конце января. По данным ведомства, рост цен, ускорившийся с начала года до 0,8%, на последней неделе января неожиданно прекратился. Причина этого вовсе не в российской экономике, но в методике расчета индекса потребительских цен самого Росстата – ведомство уточнило «структуру потребительских расходов населения и объемов потребления», пишет «Интерфакс».
Ловкость рук официальной статистики
- С 26 по 1 февраля в России зафиксировала инфляция на уровне 0%. Об этом пишет Росстат в своем докладе «Об оценке индекса потребительских цен». При этом с 1 по 25 января цены выросли на 0,8%. В среднем в неделю они прибавляли 0,2% и по итогам января должны были увеличиться на 1%. В годовом выражении инфляция ожидалась на уровне 5,5-5,6%, прогнозировал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
- Но Росстат решил иначе и даже пересмотрел уже накопленный рост цен – 0,8% – в сторону уменьшения – до 0,7%. Это стало абсолютной неожиданностью для всех аналитиков и прогнозистов, которые наблюдали ускоренное удорожание социально значимых видов продовольствия и предсказывали рост цен на 0,2% за последнюю неделю января.
- Рассчитать нулевую инфляцию Росстату, как пишет «Интерфакс», помогло уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления. В результате доля расходов на продовольствие у Росстата выросла на 1,2%, а на непродовольственные товары и услуги снизилась на 0,2% и 1%.
- Однако все равно ведомству пришлось признать резкое подорожание многих товаров: помидоры стали дороже за январь на 14,9%, морковь – на 8,5%, огурцы – на 7%, мясо курицы – на 1,9%, свинины – на 0,6%, говядины – на 0,3%. Даже сахар, на который распространилось регулирование цен, подорожал на 1,7%. Не выросло в цене только подсолнечное масло.
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- Данные Росстата резко расходятся с ощущениями граждан, которые каждый день ходят в магазины и не видят нулевой инфляции. Последний опрос по заказу Центробанка говорит о том, что граждане наблюдали инфляцию в января в размере 12,8%. Это абсолютный рекорд с 2017 года. Но хорошая новость состоит в том, что инфляционные ожидания постепенно снижаются из-за ослабления эффекта девальвация рубля и низкой базы 2020 года.
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