Россияне заплатят по долгам производителя SSJ-100 143 0 Экономика

Первый гражданский лайнер России SSJ-100 так и не стал историей безоговорочного успеха. От его эксплуатации отказались почти все иностранные государства, а большинство лайнеров распределили между российскими авиакомпаниями. При этом производитель самолета, Объединенная авиастроительная корпорация, оказалась должна банкам 530 млрд руб. Теперь эту сумму предлагается погасить за счет бюджета.