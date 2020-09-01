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Россияне заплатят по долгам производителя SSJ-100
1 Сентября 2020 143 0 Экономика
Первый гражданский лайнер России SSJ-100 так и не стал историей безоговорочного успеха. От его эксплуатации отказались почти все иностранные государства, а большинство лайнеров распределили между российскими авиакомпаниями. При этом производитель самолета, Объединенная авиастроительная корпорация, оказалась должна банкам 530 млрд руб. Теперь эту сумму предлагается погасить за счет бюджета.
Авиационные долги
- О задолженности ОАК в 530 млрд руб. в интервью РБК рассказал глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. В ОАК входят крупнейшие предприятия авиационной отрасли России – «Гражданские самолеты Сухого», ОКБ Сухого, ОКБ МиГ и «Иркут». Большая часть долга приходится на долги, которые возникли при выполнении государственных заказов.
- Корпорация брала кредиты «вынуждено» и зачастую «на очень невыгодных условиях». При этом государство предлагало формулу – сколько оно может компенсировать денег в последующем. Исходя из нее, по словам Сердюкова, правительство не сможет выплатить весь долг корпорации в 530 млрд руб.
- Из бюджета могут быть выделены 250 млрд руб. на погашение долгов ОАК перед банками. Также в корпорации надеются, что 150 млрд руб. будут реструктурированы. Кроме этого, ОАК проведет 30 сентября общее собрание акционеров и примет решение об увеличении уставного капитала до 379,26 млрд руб.
- В планах и размещение по закрытой подписке 441 млрд новых акций стоимостью 0,86 руб. каждая. Эти акции будут предложены Росимуществу и «Ростеху», о чем сообщает сайт корпорации. Таким образом государство вложит в нее еще больше средств, но опосредованно, через другие структуры.
- Сердюков заверил, что ОАК находится в «ожидании хорошего развития ситуации» и надеется на восстановление закупок и авиационного рынка. «Думаю, что мы как раз достигли дна», – говорит Сердюков. Но вместе с тем корпорация сокращает сотрудников на 8-10%, «в основном административно-управленческий персонал» и заверяет, что инженерно-технических кадров планируется набрать более 1,5 тыс. человек. «Нас поддержал президент, на ближайшие два года по крайней мере», – заключил представитель «Ростеха».
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