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Россияне запаслись 3,9 млрд долларов по низкому курсу

3 Сентября 2020 365 0 Экономика
Россияне запаслись 3,9 млрд долларов по низкому курсу

Россияне в условиях упавших ниже инфляции банковских ставок, угрозы девальвации рубля и тяжелого кризиса в экономике вложили деньги в твердую валюту – американский доллар. Согласно данным Центробанка, спрос на доллары в июне, когда валюта США упала ниже 70 руб., подскочил на 52% – россияне массово побежали спасать свои сбережения в обменники.

Спасение от кризиса в долларе

  • Девальвация рубля в марте, жесткий карантин в апреле и мае – все это стало шоком для россиян, которые, выйдя из изоляции в июне, сразу же ринулись в пункты обмена валюты, чтобы скупить твердую валюту на обесценившиеся рубли. Центробанк зафиксировал рост спроса на доллары вырос на 52% по сравнению с маем, а на евро – на 54%.
  • Россияне конвертировали в валюту и сняли со своих счетов наличными 3,9 млрд долларов и 0,8 млрд евро за один месяц. При этом граждане России по-прежнему отдают предпочтение доллару в структуре своих накоплений – он занимает 78% валютной корзины, тогда как евро – 21%.
  • Валюту россияне предпочитают покупать преимущественно в банках – на них пришлось 83% всех закупок, до 1,9 млрд долларов. Средний размер одной операции вырос на 19%, до 2549 долларов. Также с валютных счетов были сняты 2 млрд долларов – на 31% больше, чем в мае.
  • Одновременно со спросом на валюту ЦБ увидел и обратное движение, но в меньшем масштабе. Население продало 700 млн долларов валюты банкам (на 34% больше). Средний размер операции составил 775 долларов, увеличившись на 8%.
  • Российские банки смогли удовлетворить спрос, поскольку в мае они ввезли на частных самолетах 1,2 млрд долларов – на 32% больше, чем месяцем ранее. При этом из страны в июне вывезли 300 млн долларов, в 2,7 раза больше, чем в период карантина. В любом случае россияне не прогадали – в начале осени доллар стоит больше 75 руб. из-за угрозы санкций за отравление Навального.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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