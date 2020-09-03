Россияне запаслись 3,9 млрд долларов по низкому курсу 365 0 Экономика

Россияне в условиях упавших ниже инфляции банковских ставок, угрозы девальвации рубля и тяжелого кризиса в экономике вложили деньги в твердую валюту – американский доллар. Согласно данным Центробанка, спрос на доллары в июне, когда валюта США упала ниже 70 руб., подскочил на 52% – россияне массово побежали спасать свои сбережения в обменники.