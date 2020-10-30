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Россияне заглотили наживку. Власти повысят НДФЛ до 15% для всех

30 Октября 2020 246 0 Экономика
Россияне заглотили наживку. Власти повысят НДФЛ до 15% для всех

Одним из ответов российской власти на пандемию коронавируса и связанный с ней кризис стало повышение налогов. Президент Владимир Путин объявил о введении налогов на банковские вклады и увеличении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто своим трудом зарабатывает 5 млн руб. в год. При этом олигархов, которые получают гораздо большие суммы не трудом, а в виде рентного дохода, Путин от прогрессивной шкалы освободил – они будут платить так же 13%. Но пропаганда скрыла этот момент от россиян, и большинство горячо приветствовало новое издание «справедливости». Это и был момент на внимательность в игре наперсточников – власти уже думают распространить 15%-ный НДФЛ на всех граждан.

Перспектива ближайших трех лет

  • Налог на доходы физлиц в России может вырасти для всех граждан с 13% до 15% ближе к 2024 году, говорят источники VTimes. Чиновники подчеркивают, что предметно никто не обсуждает план по повышению налога на доходы, но готовы вернуться к прогрессивной шкале в любой момент.
  • Главная причина, почему власти не отказываются от этой идеи – это реакция самих россиян на повышение НДФЛ до 15% для тех, кто получает больше 5 млн руб. в год. Граждане не читали закон и не поняли, что олигархи освобождаются от этого налога, а вот платить его будут высокооплачиваемые специалисты. К примеру, пилоты самолетов, инженеры, конструкторы, ученые или успешные спортсмены, представляющие страну на мировой арене.
  • Согласно опросу ФОМ, 79% россиян называли несправедливой единую ставку налога в 13%. В свою очередь, опрос ВЦИОМ показал, что 63% россиян поддержали повышение НДФЛ президентом. По мнению этих людей, богатые должны платить больше, а деньги должны тратить на решение социальных проблем.
  • Жалко, никто не объяснил этим людям, что 5 млн руб. в год – это средняя зарплата в Евросоюзе у хороших специалистов. А также не пояснил – олигархи не будут платить этот налог, поскольку он рассчитывается с зарплаты, а не с иных доходов. У олигархов зарплат нет – они рантье. Более того, Путин разрешил им платить со всех своих доходов всего 5 млн руб. в год и не отчитываться о многомиллиардных доходах перед налоговой.
  • Но именно широкая поддержка повышения НДФЛ до 15% отдельной группе граждан позволила правительству сломать систему, которая работала 20 лет. Отказавшись от плоской шкалы для одних граждан, власти уже думают, на кого распространить нововведения. Как в анекдоте про евреев – «с ними разделаются, возьмутся за вас», к 2024 году власти рассчитывают поднять НДФЛ для всех россиян.
  • К теме повышения НДФЛ власти подбирались давно. Одна из придуманных схем до сих пор есть на повестке – это обнуление НДФЛ для тех, кто получает меньше одного прожиточного минимума (11 тыс. руб.) и 15% для всех, кто получает больше этой суммы. Такой вариант, например, предлагают профсоюзы, а в Совете Федерации неоднократно поддерживали эту идею. В этом случае около 20 млн россиян будут освобождены от НДФЛ, а 57 млн будут платить больше. В итоге власти выиграют за счет увеличения налоговых поступлений и дальше продолжат распределять между собой бюджет. Никакой справедливости достичь этим путем не удастся.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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