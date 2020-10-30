Россияне заглотили наживку. Власти повысят НДФЛ до 15% для всех 246 0 Экономика

Одним из ответов российской власти на пандемию коронавируса и связанный с ней кризис стало повышение налогов. Президент Владимир Путин объявил о введении налогов на банковские вклады и увеличении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто своим трудом зарабатывает 5 млн руб. в год. При этом олигархов, которые получают гораздо большие суммы не трудом, а в виде рентного дохода, Путин от прогрессивной шкалы освободил – они будут платить так же 13%. Но пропаганда скрыла этот момент от россиян, и большинство горячо приветствовало новое издание «справедливости». Это и был момент на внимательность в игре наперсточников – власти уже думают распространить 15%-ный НДФЛ на всех граждан.