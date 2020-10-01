Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах 2503 6 Экономика

Правительство по поручению президента Владимира Путина освобождает российский олигархат от налогов. Самые богатые люди страны, выводящие ежегодно десятки миллиардов долларов из России, могут теперь платить всего лишь 5 млн руб. в год и не отчитываться о доходах. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин, повысивший НДФЛ до 15% на доходы россиян свыше 5 млн руб. в год. Глава ведомства Антон Силуанов назвал фантастическую, по меркам цивилизованного мира, льготы для миллионеров и миллиардеров «абонементом по очень выгодной цене».