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Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах
1 Октября 2020 2503 6 Экономика
Правительство по поручению президента Владимира Путина освобождает российский олигархат от налогов. Самые богатые люди страны, выводящие ежегодно десятки миллиардов долларов из России, могут теперь платить всего лишь 5 млн руб. в год и не отчитываться о доходах. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин, повысивший НДФЛ до 15% на доходы россиян свыше 5 млн руб. в год. Глава ведомства Антон Силуанов назвал фантастическую, по меркам цивилизованного мира, льготы для миллионеров и миллиардеров «абонементом по очень выгодной цене».
Абонемент для олигархов
- В условиях кризиса правительство увеличило налоговый гнет экономики, повысив налоги на доходы россиян, на добычу полезных ископаемых и даже на табачные акцизы. Но российских олигархов налоговый пресс аккуратно обошел стороной. Наоборот, министр финансов радостно сообщил, что его ведомство разработало «абонемент» для самых богатых россиян, который дает право не платить налоги.
- Поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, позволяют ежегодно платить 5 млн руб. с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). «Образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене», – заявил «продавец» абонементов Антон Силуанов.
- Теперь олигархам не нужно держать штат бухгалтеров, которые должны были рассчитывать прибыль КИК и отчитываться о ней перед налоговой. По словам министра финансов, потребность декларировать ее отпадает, а административная нагрузка на владельцев офшорных компаний снижается до нуля.
- До этого года владельцы 25% офшорных компаний должны были платить 13% с нераспределенной прибыли, которая превышала 10 млн руб. в год. Но президент Владимир Путин посчитал, что это слишком «громоздкая и запутанная схема» и ее нужно «кардинально упростить». Якобы это даст некие стимулы «ответственному бизнесу».
- По расчетам основателя Movchans Group Андрея Мовчана, с дохода в 8 млн долларов в год налог по новому правилу составит «ничтожный 1%». А если заработок достигнет 10 млн долларов в год, то ставка опустится до 0,1%.
- По словам Мовчана, олигархи «неожиданно получают фантастическую льготу по налогам». На это накладывается то, что верхняя прослойка среднего класса – работающие специалисты, живущие собственным трудовым, а не пассивным доходом, как олигархи – должна будет платить не 13%, а 15% НДФЛ.
- Это искривляет стимулы в экономике – делает невыгодным зарабатывать больше своим трудом и более выгодным извлекать ренту из экономики. Осознанно или нет, но Путин своей политикой делает все, чтобы хорошо в России жилось лишь тем, кто выводит капиталы из страны и инвестирует их за рубежом. При этом Мовчан напомнил, что олигархи не будут платить в социальный и пенсионный фонды. Экономист назвал происходящее в России – распадом экономической политики последних 20 лет.
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это что-чернуха? если нет-дурдом?
Подлые людишки.
Россию высосут досуха.
После Путина некой страны ,под названием Россия, не будет.
Олигархам я бы еще установил ежемесячное пособие в размере 16 млн.рублей
Путин В.В. красавец пока пока все не убьет не успокоится