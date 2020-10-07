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Россияне выводят валюту из Сбербанка. Уже забрали 440 млн долларов

7 Октября 2020 739 0 Экономика
Россияне выводят валюту из Сбербанка. Уже забрали 440 млн долларов

Российские вкладчики ринулись снимать валюту со своих счетов в Сбербанке. По итогам сентября банк потерял 440 млн долларов – больше, чем в апреле, когда в России был объявлен карантин, а рубль девальвировался. Объяснение у ажиотажа прежнее – граждане забирают валюту со счетов, чтобы заработать на падении рубля.

Дедолларизация Сбербанка

  • В сентябре россияне сняли со своих депозитов в Сбербанке 441,8 млн долларов. Больше валюты утекло только в марте, когда счета «похудели» на 1,39 млрд долларов. Но даже в непростом апреле граждане вывели гораздо меньше – 298,2 млн.
  • Причиной резкого сокращения валютных вкладов стало «вторая волна» девальвации рубля на 7% в сентябре (с начала года «деревянный» обесценился на 25% и стал худшей валютой развивающихся стран). По мнению аналитиков, клиенты конвертировали валютные вклады в рубли, чтобы заработать на обесценении российской валюты либо потратить сбережения на крупные покупки – например, взять ипотеку.
  • При этом клиенты Сбербанка поставили его в затруднительное положение. В сентябре у российских банков закончилась свободная валюта – кредитные организации должны были клиентам на 3,5 млрд долларов больше, чем находилось в их резервах. Другими словами, у банков не было достаточно наличных, чтобы они могли расплатиться со всеми клиентами, если они одновременно предъявят требования о возврате валютных депозитов.
  • Ухудшение резервов банков произошло буквально за восемь месяцев текущего года – год они начинали с «валютной подушкой» в 15 млрд долларов, а теперь оказались должны 3,5 млрд. Это напрямую связано с трудностями российской экономики – валютная выручка от нефти и газа упала на 40%, при этом она дает до 60% всего дохода страны в валюте.
  • Банки стали распродавать золотые запасы, но это приносит не больше 1,5 млрд долларов в месяц. Между тем, в августе Центробанк впервые за много лет занял 1,4 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит торгового баланса – страна потратила на импорт больше, чем заработала на экспорте и ушла в минус по счету текущих операций. К концу года ЦБ прогнозирует дефицит торгового баланса на уровне 21 млрд долларов. Это может выступить фактором дальнейшей девальвации рубля и оттока валютных вкладов со счетов в банках.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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