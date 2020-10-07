Россияне выводят валюту из Сбербанка. Уже забрали 440 млн долларов 739 0 Экономика

Российские вкладчики ринулись снимать валюту со своих счетов в Сбербанке. По итогам сентября банк потерял 440 млн долларов – больше, чем в апреле, когда в России был объявлен карантин, а рубль девальвировался. Объяснение у ажиотажа прежнее – граждане забирают валюту со счетов, чтобы заработать на падении рубля.