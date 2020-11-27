Капитал страны
ENGLISH
27 НОЯ, 13:32 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россияне спасают валюту из банков. Вынесли уже 13 млрд долларов
27 Ноября 2020 222 0 Экономика
Российские вкладчики идут на рекорд – с начала года они забрали из банков 13 млрд долларов в иностранной валюте. Банки сделали все, чтобы держать валюту на счетах перестало быть выгодным делом. Кредитные организации предлагают доходность близкую к нулю, а учитывая шаткое положение многих банков, хранить валюту дома или вложить ее в акции становится более рациональным решением. Но и тут ЦБ предупреждает о рисках.
Непрекращающийся отток
- Забирать валютные вклады из банков россиян спровоцировала пандемия коронавируса – в марте, согласно данным ЦБ, вкладчики эвакуировали с депозитов 4,5 млрд долларов. Несмотря на то, что темпы выноса долларов из кредитных организаций затем замедлились, снимать валюту россияне не перестали. Так, например, в сентября и октябре они забрали примерно одинаковый объем валюты – 1,15 и 1,16 млрд долларов.
- Больше всего валюты утекло из крупных государственных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и частного Альфа-Банка. Сумели сохранить большинство валютных вкладчиков такие банки, как «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Открытие», «Росбанк», «Совкомбанк» и «Россельхозбанк».
- Однако банкам сложно предложить приемлемую ставку по валютным депозитам – Федеральная резервная система США опустила ставку рефинансирования до 0-0,25%. Поэтому банки не дают доходность по вкладам выше 0%. А так как ФРС в ближайшее время не перейдет к более жесткой монетарной политике, ставка сохранится на текущем уровне. Это делает непривлекательным и бессмысленным хранение денег в банках.
- В целом банковская система России оказалась не приспособлена к низким процентным ставкам – снижение ключевой ставки ЦБ до 4,25% привело к тому, что кредитные организации стали давать процент по вкладам на уровне 3,5%. При этом инфляция уже составляет 4,2%. Фактически банковские вклады сейчас обесценивают сбережения россиян – их съедает инфляция.
- В связи с этим россияне массово забирают свои деньги у банков. Большинство денег идет на биржу – число индивидуальных инвестиционных счетов выросло до 2,9 млн (плюс 525 тыс. за третий квартал), брокеры получили 1,6 млн новых клиентов, а на брокерские счета поступило 12,7 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. россияне принесли с июля по сентябрь.
- В Центробанке уже заговорили, что переток денег граждан из банковской системы на биржу несет в себе риски. Естественно, они предупреждают об обмане коварных брокеров, финансовой неграмотности россиян, рисках вложения в иностранные акции и усиление «волатильного фондового рынка» из-за участия в торгах большого количества россиян. Все это не отменяет того, что россияне имеют право спасать, сохранять и приумножать свои сбережения, если ЦБ ударил по их вкладам низкой ключевой ставкой и довел ситуацию до того, что граждане стали терять свои сбережения.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
26 НОЯ, 19:37 Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2"
26 НОЯ, 18:54 Собянин отреагировал на "закрытие" Москвы из-за COVID-19
26 НОЯ, 20:35 Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора
25 НОЯ, 13:04 В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста
Написать комментарий