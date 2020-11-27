Россияне спасают валюту из банков. Вынесли уже 13 млрд долларов 222 0 Экономика

Российские вкладчики идут на рекорд – с начала года они забрали из банков 13 млрд долларов в иностранной валюте. Банки сделали все, чтобы держать валюту на счетах перестало быть выгодным делом. Кредитные организации предлагают доходность близкую к нулю, а учитывая шаткое положение многих банков, хранить валюту дома или вложить ее в акции становится более рациональным решением. Но и тут ЦБ предупреждает о рисках.