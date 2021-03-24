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Россияне просрочили выплаты на 150 млрд рублей по кредитным картам

24 Марта 2021 303 0 Экономика

Россияне просрочили выплату почти 150 млрд руб. по кредитным картам. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в феврале просрочка более чем на 90 дней выросла на 18% по сравнению с тем же месяцем год назад. Задолженность растет из-за медленного восстановления доходов граждан, считают аналитики. Банки, в свою очередь, реагируют на это сокращением выдачи кредитов.

Задолженность по картам выросла из-за падающих доходов

  • Россияне просрочили более чем на 90 дней 149,6 млрд руб. по кредитным картам, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». В феврале задолженность выросла год к году на 18% и на 1,3% по отношению к январю.
  • В общем объеме кредитов доля долгов по картам увеличилась до 15,6%, хотя в феврале 2020 года она составляла 14,2%. По мнению аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караевой, рост просрочки опережает рост портфеля кредитов.
  • В феврале банки выдали на 3% больше кредитных карт, чем в январе – 680 тыс. штук на общую сумму 45 млрд руб. Тем не менее, по сравнению с февралем 2020 года выдача сократилась на 13%, а сумма на них – на 20%.
  • Российские банки с начала пандемии сократили интенсивность выдачи кредитов, но ближе к осени, наблюдая оживление потребительского спроса, ослабили ограничения на выдачу займов, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
  • На кредитном портфеле банков сказывается медленное восстановление доходов граждан, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, уровень текущей просрочки даже меньше, чем был в начале 2019 года – 15,6% против 18%.

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  • Однако, по словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, сокращение выдач кредитов сегодня связано с ужесточением стандартов банков по одобрению кредитных карт, а также ростом долговой нагрузки на заемщиков. Текущий показатель нагрузки во многих случаях «перестал удовлетворять условиям одобрения скоринг-моделей банков».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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