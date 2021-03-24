Россияне просрочили выплаты на 150 млрд рублей по кредитным картам 303 0 Экономика

Россияне просрочили выплату почти 150 млрд руб. по кредитным картам. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в феврале просрочка более чем на 90 дней выросла на 18% по сравнению с тем же месяцем год назад. Задолженность растет из-за медленного восстановления доходов граждан, считают аналитики. Банки, в свою очередь, реагируют на это сокращением выдачи кредитов.