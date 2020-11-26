Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят 202 0 Экономика

На фоне падения доходов россиян на 8,4% во втором квартале в России резко увеличились продажи хлеба. Россияне купили на 60 тыс. тонн больше хлеба, чем годом ранее. Таким образом, тенденция к снижению потребления хлеба, которая наблюдалась последние пять лет, изменилась. Но в Кремле отказались связывать падение доходов с растущим спросом на хлеб.