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Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят

26 Ноября 2020 202 0 Экономика
Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят

На фоне падения доходов россиян на 8,4% во втором квартале в России резко увеличились продажи хлеба. Россияне купили на 60 тыс. тонн больше хлеба, чем годом ранее. Таким образом, тенденция к снижению потребления хлеба, которая наблюдалась последние пять лет, изменилась. Но в Кремле отказались связывать падение доходов с растущим спросом на хлеб.

Кремль не верит в обеднение россиян

  • Официальный представитель президента Владимира Путина отказался связывать рост спроса на хлеб с падением доходов россиян. До этого аналитики агентства BusinesStat объявили, что впервые за пять лет продажи хлеба выросли на 0,8% год к году, или на 60 тыс. тонн. Они отметили это событие, поскольку за прошедшие пять лет потребление хлеба сократилось на 5,4%.
  • В Российской гильдии пекарей и кондитеров подтвердили «Коммерсанту», что продажи хлеба и хлебобулочных изделий выросли на 2,9%, до 552,7 млрд руб. При этом основной спрос на хлеб приходится в массовых и доступных сортах. По словам представителя «Руспродсоюза», это всегда характерно для периода кризиса и последний раз нечто подобное наблюдалось в 2008 году.
  • В Кремле считают, что у «определенных групп» людей сократились доходы. Но в Кремле ничего не знают о связи падения доходов с ростом спроса на хлеб. Более того, эту связь кремлевские чиновники подвергают сомнению и не хотят строить такого рода «логические цепочки». Тогда журналисты попросили официального представителя Путина сказать, как быть россиянам, которые вынуждены жестко экономить.
  • «Есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы», – заявил представитель Путина. «Это не из Кремля нужно делать», – подчеркнул он, добавив, что в Кремле «однозначно» нет специалистов по вопросам экономики.
  • Однако в Кремле должны видеть цифры, которые понятны и не специалисты по экономике. Согласно Росстату, реальные располагаемые доходы россиян обрушились на 8% во втором квартале и на 4,8% в третьем. К концу года уровень доходов будет на 10% меньше, чем в 2019-м.
  • Так, например, большинство россиян не смогут позволить себе новогодние подарки, украшения и застолье – все это подорожало на 15-20%, а доходы сократились рекордно. Пора в Кремле заводить специалиста по экономике, который мог бы выстраивать «логические цепочки» между проводимой политикой и экономикой.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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