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Россияне оставили 2 трлн рублей дома, отказавшись от зарубежного туризма

13 Марта 2021 246 0 Экономика
Россияне оставили 2 трлн рублей дома, отказавшись от зарубежного туризма

Россияне сэкономили на зарубежном туризме 2 трлн руб. за год пандемии – с марта 2020-го по февраль 2021 года. А иностранные туристы за тот же срок принесли России всего 121 млрд руб. дополнительных доходов (против 712 млрд годом ранее). Об этом говорится в последних данных Центробанка об итогах зарубежного туризма.

Два триллиона пошли на потребление дома

  • Отрасль зарубежного туризма находится в кризисе и не подает признаков восстановления. По данным Центробанка, за год пандемии – с марта 2020-го по февраль 2021 года – россияне сократили расходы на поездки за границу на 2 трлн руб. Это сумма равняется 3,2% всех доходов граждан России за указанный период.
  • Как пишет Telegram-канал MMI, в пандемию россияне потратили на выездной туризм 334 млрд руб. против 2,3 трлн руб. в 2019 году. Таким образом, падение трат на него составило 85,7%. Поездки иностранцев в Россию принесли 121 млрд руб. против 712 млрд руб. в 2019 году. Они сократились на 83%.
  • Из этого следует, что россияне сэкономили 2 трлн руб. на туризме, или 3,2% всех доходов. По мнению автора Telegram-канала MMI (его ведет директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов), эти деньги «могут служить ключевым фактором перегрева внутреннего спроса и роста инфляции».

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  • До этого в разогнавшемся росте цен на продовольственные товары глава ЦБ обвинила высокие инфляционные ожидания самих россиян. «Когда люди ждут дальнейшего подорожания товаров, они готовы раньше покупать и больше заплатить за те или иные продукты», – заявила в интервью «Известиям» Набиуллина.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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