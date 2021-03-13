Россияне оставили 2 трлн рублей дома, отказавшись от зарубежного туризма 246 0 Экономика

Россияне сэкономили на зарубежном туризме 2 трлн руб. за год пандемии – с марта 2020-го по февраль 2021 года. А иностранные туристы за тот же срок принесли России всего 121 млрд руб. дополнительных доходов (против 712 млрд годом ранее). Об этом говорится в последних данных Центробанка об итогах зарубежного туризма.