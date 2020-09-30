Путин отказался общаться с чиновниками без 2-недельного карантина 103 0 Политика

Президент Владимир Путин укрылся от пандемии коронавируса в бункере и не принимает чиновник без обязательного прохождения 2-недельной самоизоляции. Это требование распространяется на правительство, глав регионов, госкорпораций и даже получателей государственных наград. При этом Путин так и не сделал прививку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но через пресс-секретаря обещал привиться когда-нибудь позднее.