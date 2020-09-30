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Путин отказался общаться с чиновниками без 2-недельного карантина

30 Сентября 2020 103 0 Политика
Путин отказался общаться с чиновниками без 2-недельного карантина

Президент Владимир Путин укрылся от пандемии коронавируса в бункере и не принимает чиновник без обязательного прохождения 2-недельной самоизоляции. Это требование распространяется на правительство, глав регионов, госкорпораций и даже получателей государственных наград. При этом Путин так и не сделал прививку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но через пресс-секретаря обещал привиться когда-нибудь позднее.

Повышенные меры безопасности для Путина

  • Администрация президента оберегает Владимира Путина и ввела для всех лиц, собирающихся лично встретиться с главой государства, обязательное требование – люди должны провести две недели в самоизоляции перед встречей с Путиным. Об этом «Проекту» сообщили источники в Кремле, но такой порядок рабочего общения с главой государства давно не новость.
  • Однако «Проекту» удалось узнать новые подробности. Так, например, еще летом всех сотрудников администрации распределили между Москвой и Сочи. Часть сотрудников, в том числе личных фотографов и операторов и съемочную группу «Москва. Кремль. Путин» отправили в сочинский пансионат «Дагомыс». После того как они сдают отрицательный тест на коронавирус, их перевозят в пансионат «Русь», где они гуляют по территории, а через время допускаются к президенту.
  • Точно так же организовывали личную встречу Путина с 30 сотрудниками атомной отрасли, среди которых был 66-летний заслуженный академик Георгий Рыкованов. Их президент наградил за выдающиеся заслуги.
  • В Москве, в свою очередь, на улице Косыгина для самоизоляции чиновников используется комплекс правительственных дач. Некоторых селят на территории Ново-Огарево, но только если человек является приближенным к Путину, что, к примеру, распространяется на глав госкорпораций, управляющих экономикой России.
  • На двухнедельном карантине сидели глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и глава Росмолодежи Александр Бугаев и другие. По словам одного топ-менеджера, его заранее предупредили о планируемой встрече и попросили удалиться на самоизоляцию.
  • Те, кто не проходят обязательный карантин, вынуждены общаться с Путиным по видеосвязи. Исключение было сделано для сенаторов 23 сентября. Но членам Совета Федерации запретили приближаться к Путину, и они, включая Валентину Матвиенко, сохраняли почтительную дистанцию.
  • В связи с особым доступом к президенту освещение его работы со стороны журналистов практически прекратилось. Снимать Путина получили право личный оператор, фотограф ТАСС и съемочная группа ВГТРК. По этой же причине президент отменил «Прямую линию», отказавшись общаться с россиянами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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